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Глава Минтранса рассказал об авиаперелетах детей за полцены
Глава Минтранса рассказал об авиаперелетах детей за полцены - 14.03.2025, ПРАЙМ
Глава Минтранса рассказал об авиаперелетах детей за полцены
Российские авиакомпании за январь-февраль текущего года перевезли 312 тысяч детей с 50-процентной скидкой, сообщил глава Минтранса РФ Роман Старовойт в рамках... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T14:54+0300
2025-03-14T14:54+0300
2025-03-14T14:54+0300
экономика
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роман старовойт
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Российские авиакомпании за январь-февраль текущего года перевезли 312 тысяч детей с 50-процентной скидкой, сообщил глава Минтранса РФ Роман Старовойт в рамках итоговой расширенной коллегии Росавиации. "За январь-февраль 2025 года с предоставлением 50-процентной скидки перевезено более 312 тысяч детей", - сказал министр. Глава Росавиации Дмитрий Ядров отметил, что на сегодняшний день перевезено со скидкой уже 345 тысяч детей до 12 лет. При этом пик авиаперевозок детей ожидается в преддверии летних каникул. В январе вступил в силу приказ Минтранса о предоставлении скидок в размере 50% от тарифа на внутренних рейсах детям с гражданством РФ в возрасте от двух до двенадцати лет, которые летят с сопровождающим их пассажиром (пассажирами).
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бизнес, рф, роман старовойт, росавиация
Экономика, Бизнес, РФ, Роман Старовойт, Росавиация
Глава Минтранса рассказал об авиаперелетах детей за полцены
Старовойт: авиакомпании России за январь-февраль перевезли 312 тысяч детей со скидкой 50%
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Российские авиакомпании за январь-февраль текущего года перевезли 312 тысяч детей с 50-процентной скидкой, сообщил глава Минтранса РФ Роман Старовойт в рамках итоговой расширенной коллегии Росавиации.
"За январь-февраль 2025 года с предоставлением 50-процентной скидки перевезено более 312 тысяч детей", - сказал министр.
Глава Росавиации Дмитрий Ядров отметил, что на сегодняшний день перевезено со скидкой уже 345 тысяч детей до 12 лет. При этом пик авиаперевозок детей ожидается в преддверии летних каникул.
В январе вступил в силу приказ Минтранса о предоставлении скидок в размере 50% от тарифа на внутренних рейсах детям с гражданством РФ в возрасте от двух до двенадцати лет, которые летят с сопровождающим их пассажиром (пассажирами).
Российские авиакомпании сохранили перевозки пассажиров на уровне 2024 года