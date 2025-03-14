https://1prime.ru/20250314/aviastroenie-855784138.html
В ОАК отметили инвестиционный бум в гражданском авиастроении России
В ОАК отметили инвестиционный бум в гражданском авиастроении России - 14.03.2025, ПРАЙМ
В ОАК отметили инвестиционный бум в гражданском авиастроении России
Гражданское авиастроение России впервые за несколько последних десятилетий переживает инвестиционный бум, сообщил гендиректор "Объединенной авиастроительной... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T11:27+0300
2025-03-14T11:27+0300
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Гражданское авиастроение России впервые за несколько последних десятилетий переживает инвестиционный бум, сообщил гендиректор "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") Вадим Бадеха на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "Хочу отдельно отметить, что сегодня благодаря поддержке правительства авиационная отрасль, гражданское авиастроение переживает впервые за несколько последних десятилетий инвестиционный бум. Масштабные инвестиции реализуются на всех предприятиях отрасли. Это несколько сотен тысяч квадратных метров новых площадей. Это тысячи единиц оборудования", - сказал Бадеха. Он отдельно поблагодарил Мишустина за системную поддержку отечественного станкостроения. "Авиастроители одними из первых пришли с заказами к отечественным производителям, поскольку специализированное оборудование для авиастроения в первую очередь попало под санкции", - добавил глава ОАК.
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бизнес, россия, оак
В ОАК отметили инвестиционный бум в гражданском авиастроении России
ОАК: гражданское авиастроение России переживает инвестиционный бум
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Гражданское авиастроение России впервые за несколько последних десятилетий переживает инвестиционный бум, сообщил гендиректор "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") Вадим Бадеха на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
"Хочу отдельно отметить, что сегодня благодаря поддержке правительства авиационная отрасль, гражданское авиастроение переживает впервые за несколько последних десятилетий инвестиционный бум. Масштабные инвестиции реализуются на всех предприятиях отрасли. Это несколько сотен тысяч квадратных метров новых площадей. Это тысячи единиц оборудования", - сказал Бадеха.
Он отдельно поблагодарил Мишустина за системную поддержку отечественного станкостроения.
"Авиастроители одними из первых пришли с заказами к отечественным производителям, поскольку специализированное оборудование для авиастроения в первую очередь попало под санкции", - добавил глава ОАК.
Глава ОАК оценил перспективы отечественного авиастроения