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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 15 марта
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 15 марта - 14.03.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 15 марта
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 5,63 копейки, до 11,8167 рубля, курс доллара - на 1,05 рубля, до 85,5694 рубля, а курс | 14.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 5,63 копейки, до 11,8167 рубля, курс доллара - на 1,05 рубля, до 85,5694 рубля, а курс евро - на 64,72 копейки, до 93,6087 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Московскую биржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Мосбиржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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рынки, банк россия
Рынки, Банк России, банк Россия
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 15 марта
Официальный курс юаня с субботы - 11,82 руб, доллара - 85,57 руб, евро - 93,61 руб
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 5,63 копейки, до 11,8167 рубля, курс доллара - на 1,05 рубля, до 85,5694 рубля, а курс евро - на 64,72 копейки, до 93,6087 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Московскую биржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Мосбиржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Курс юаня к рублю на Московской бирже переходит к росту