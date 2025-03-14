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ЦБ отметил значительный рост чистой прибыли страховщиков

ЦБ отметил значительный рост чистой прибыли страховщиков - 14.03.2025, ПРАЙМ

ЦБ отметил значительный рост чистой прибыли страховщиков

Чистая прибыль российских страховщиков в 2024 году выросла в 1,5 раза относительно показателя предыдущего года, до 462,8 миллиарда рублей, говорится в "Обзоре... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T17:55+0300

2025-03-14T17:55+0300

2025-03-14T17:55+0300

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль российских страховщиков в 2024 году выросла в 1,5 раза относительно показателя предыдущего года, до 462,8 миллиарда рублей, говорится в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков" Банка России. "По итогам 2024 года чистая прибыль российских страховщиков выросла почти в 1,5 раза г/г, до 462,8 миллиарда рублей. Рост прибыли обеспечило улучшение результатов от инвестиционной деятельности почти в 1,5 раза г/г. Это связано с почти двукратным увеличением процентных доходов г/г, которое произошло в связи с ростом процентных ставок в экономике вслед за ужесточением денежно-кредитной политики в 2024 году", - отмечается в материалах. Вместе с тем прибыль от переоценки активов, номинированных в иностранной валюте, на которую в 2023 году приходилась треть результатов от инвестиционной деятельности, в 2024 году снизилась вдвое. Вырос и убыток от операций с финансовыми инструментами – в том числе из-за отрицательной переоценки государственных облигаций, указывается в обзоре. Результаты от страховой деятельности компаний по итогам 2024 года выросли на 1,8% относительно показателя годом ранее, до 298,9 миллиарда рублей, за счет увеличения результата по страхованию иному, чем страхование жизни. Результат по страхованию жизни сократился. В итоге рентабельность страхового рынка по итогам 2024 года выросла и достигла максимальных значений за последние пять лет: рентабельность активов составила 7,9% (+1,5 п.п. относительно показателя годом ранее), рентабельность капитала достигла 30,8% (+6,1 п.п. относительно показателя годом ранее), отмечается там же. Коэффициент убыточности по страхованию иному, чем страхование жизни, по итогам 2024 года повысился на 0,9 п.п. относительно показателя годом ранее, до 52,4%, сообщил ЦБ.

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бизнес, москва, банк россия, финансы