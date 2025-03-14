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ЦБ отметил рост денежной базы России
ЦБ отметил рост денежной базы России - 14.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил рост денежной базы России
Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 7 марта увеличилась до 18,086 триллиона рублей с 18,072 триллиона на 28 февраля, сообщил Банк России. | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T11:20+0300
2025-03-14T11:20+0300
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банк россии
финансы
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 7 марта увеличилась до 18,086 триллиона рублей с 18,072 триллиона на 28 февраля, сообщил Банк России. Таким образом, денежная база за неделю увеличилась на 13,5 миллиарда рублей, или на 0,08%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
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финансы
ЦБ отметил рост денежной базы России
ЦБ: денежная база РФ в узком определении увеличилась до 18,086 триллиона рублей
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 7 марта увеличилась до 18,086 триллиона рублей с 18,072 триллиона на 28 февраля, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за неделю увеличилась на 13,5 миллиарда рублей, или на 0,08%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
ЦБ понизил прогноз по росту средств юрлиц в банках России