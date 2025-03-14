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Лукашенко оценил перспективы Белоруссии "войти в состав России"
Лукашенко оценил перспективы Белоруссии "войти в состав России" - 14.03.2025, ПРАЙМ
Лукашенко оценил перспективы Белоруссии "войти в состав России"
Белоруссия вряд ли войдет в состав России в ближайшее время, как и РФ вряд ли войдет в состав Белоруссии, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T12:59+0300
2025-03-14T12:59+0300
2025-03-14T13:00+0300
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Белоруссия вряд ли войдет в состав России в ближайшее время, как и РФ вряд ли войдет в состав Белоруссии, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Когда Россия войдет в состав Белоруссии или наоборот, Белоруссия войдет в состав России? Это вряд ли будет в ближайшее время, и если мы будем в этом плане ломиться в эту открытую дверь, мы погубим все, что мы сделали. Надо идти спокойно, step by step, шаг за шагом что-то реализовывать, как мы делаем сейчас", - сказал Лукашенко, выступая в Совете Федерации РФ.
https://1prime.ru/20250313/lukashenko-855769088.html
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россия, белоруссия, александр лукашенко
Политика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко
Лукашенко оценил перспективы Белоруссии "войти в состав России"
Лукашенко: Белоруссия не войдет "в состав России в ближайшее время"
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Белоруссия вряд ли войдет в состав России в ближайшее время, как и РФ вряд ли войдет в состав Белоруссии, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Когда Россия войдет в состав Белоруссии или наоборот, Белоруссия войдет в состав России? Это вряд ли будет в ближайшее время, и если мы будем в этом плане ломиться в эту открытую дверь, мы погубим все, что мы сделали. Надо идти спокойно, step by step, шаг за шагом что-то реализовывать, как мы делаем сейчас", - сказал Лукашенко, выступая в Совете Федерации РФ.
Лукашенко: Белоруссии и России нужен технологический прорыв