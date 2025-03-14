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Германия решила выдворить сотни тысяч беженцев, передает Bild - 14.03.2025, ПРАЙМ
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Германия решила выдворить сотни тысяч беженцев, передает Bild
Германия решила выдворить сотни тысяч беженцев, передает Bild - 14.03.2025, ПРАЙМ
Германия решила выдворить сотни тысяч беженцев, передает Bild
МВД ФРГ хочет договориться с новыми сирийскими властями о возвращении сотен тысяч проживающих в Германии сирийских беженцев, сообщило издание Bild. | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T23:37+0300
2025-03-14T23:43+0300
политика
германия
беженцы
возвращение
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. МВД ФРГ хочет договориться с новыми сирийскими властями о возвращении сотен тысяч проживающих в Германии сирийских беженцев, сообщило издание Bild. По данным Bild, глава МВД ФРГ Нэнси Фезер собирается совершить визит в Сирию, чтобы обсудить вопрос возврата беженцев с президентом страны на переходный период Ахмадом аш-Шараа. "Министерство внутренних дел Германии находится в контакте с временным правительством Сирии, в том числе для обсуждения вопросов, касающихся возвращения сирийских беженцев в Германию", - цитирует Bild пресс-секретаря МВД ФРГ. Пресс-секретарь отказался говорить о конкретных планах визита Фезер в Сирию. "Согласно данным Bild, переговоры касаются в целом 974 тысяч сирийских граждан, находящихся в Германии. Массовое возвращение также существенно повлияет на социальные фонды. 512 тысяч сирийцев получают пособия на сумму около 4 миллиардов евро в год. В среднем это составляет 664 евро в месяц на человека", - пишет Bild. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
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германия, беженцы, возвращение
Политика, ГЕРМАНИЯ, беженцы, возвращение
23:37 14.03.2025 (обновлено: 23:43 14.03.2025)
 
Германия решила выдворить сотни тысяч беженцев, передает Bild

Bild: Германия хочет договориться с Сирией о возвращении сотен тысяч беженцев

© РИА Новости . Сергей Строителев | Перейти в медиабанкБеженцы из стран Ближнего Востока на железнодорожном вокзале Келети в Будапеште
Беженцы из стран Ближнего Востока на железнодорожном вокзале Келети в Будапеште - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Сергей Строителев
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. МВД ФРГ хочет договориться с новыми сирийскими властями о возвращении сотен тысяч проживающих в Германии сирийских беженцев, сообщило издание Bild.
По данным Bild, глава МВД ФРГ Нэнси Фезер собирается совершить визит в Сирию, чтобы обсудить вопрос возврата беженцев с президентом страны на переходный период Ахмадом аш-Шараа.
"Министерство внутренних дел Германии находится в контакте с временным правительством Сирии, в том числе для обсуждения вопросов, касающихся возвращения сирийских беженцев в Германию", - цитирует Bild пресс-секретаря МВД ФРГ.
Пресс-секретарь отказался говорить о конкретных планах визита Фезер в Сирию.
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"Согласно данным Bild, переговоры касаются в целом 974 тысяч сирийских граждан, находящихся в Германии. Массовое возвращение также существенно повлияет на социальные фонды. 512 тысяч сирийцев получают пособия на сумму около 4 миллиардов евро в год. В среднем это составляет 664 евро в месяц на человека", - пишет Bild.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
 
ПолитикаГЕРМАНИЯбеженцывозвращение
 
 
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