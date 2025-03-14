https://1prime.ru/20250314/bezhentsy-855808642.html
Германия решила выдворить сотни тысяч беженцев, передает Bild
Германия решила выдворить сотни тысяч беженцев, передает Bild - 14.03.2025, ПРАЙМ
Германия решила выдворить сотни тысяч беженцев, передает Bild
МВД ФРГ хочет договориться с новыми сирийскими властями о возвращении сотен тысяч проживающих в Германии сирийских беженцев, сообщило издание Bild. | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T23:37+0300
2025-03-14T23:37+0300
2025-03-14T23:43+0300
политика
германия
беженцы
возвращение
https://cdnn.1prime.ru/img/82392/59/823925942_0:119:2272:1397_1920x0_80_0_0_555b505a5c455bb0c76b707b09071669.jpg
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. МВД ФРГ хочет договориться с новыми сирийскими властями о возвращении сотен тысяч проживающих в Германии сирийских беженцев, сообщило издание Bild. По данным Bild, глава МВД ФРГ Нэнси Фезер собирается совершить визит в Сирию, чтобы обсудить вопрос возврата беженцев с президентом страны на переходный период Ахмадом аш-Шараа. "Министерство внутренних дел Германии находится в контакте с временным правительством Сирии, в том числе для обсуждения вопросов, касающихся возвращения сирийских беженцев в Германию", - цитирует Bild пресс-секретаря МВД ФРГ. Пресс-секретарь отказался говорить о конкретных планах визита Фезер в Сирию. "Согласно данным Bild, переговоры касаются в целом 974 тысяч сирийских граждан, находящихся в Германии. Массовое возвращение также существенно повлияет на социальные фонды. 512 тысяч сирийцев получают пособия на сумму около 4 миллиардов евро в год. В среднем это составляет 664 евро в месяц на человека", - пишет Bild. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
https://1prime.ru/20250308/ukraintsy-855595916.html
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82392/59/823925942_126:0:2146:1515_1920x0_80_0_0_91b4c808c7512e2246ac7ee2c838fe04.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, беженцы, возвращение
Политика, ГЕРМАНИЯ, беженцы, возвращение
Германия решила выдворить сотни тысяч беженцев, передает Bild
Bild: Германия хочет договориться с Сирией о возвращении сотен тысяч беженцев
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. МВД ФРГ хочет договориться с новыми сирийскими властями о возвращении сотен тысяч проживающих в Германии сирийских беженцев, сообщило издание Bild.
По данным Bild, глава МВД ФРГ Нэнси Фезер собирается совершить визит в Сирию, чтобы обсудить вопрос возврата беженцев с президентом страны на переходный период Ахмадом аш-Шараа.
"Министерство внутренних дел Германии находится в контакте с временным правительством Сирии, в том числе для обсуждения вопросов, касающихся возвращения сирийских беженцев в Германию", - цитирует Bild пресс-секретаря МВД ФРГ.
Пресс-секретарь отказался говорить о конкретных планах визита Фезер в Сирию.
Евродепутат раскрыл, сколько украинских беженцев в ФРГ живут на пособия
"Согласно данным Bild, переговоры касаются в целом 974 тысяч сирийских граждан, находящихся в Германии. Массовое возвращение также существенно повлияет на социальные фонды. 512 тысяч сирийцев получают пособия на сумму около 4 миллиардов евро в год. В среднем это составляет 664 евро в месяц на человека", - пишет Bild.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.