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Блогер Влад A4 банкротит свой бизнес в России - 14.03.2025, ПРАЙМ
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Блогер Влад A4 банкротит свой бизнес в России
Блогер Влад A4 банкротит свой бизнес в России - 14.03.2025, ПРАЙМ
Блогер Влад A4 банкротит свой бизнес в России
Компания ООО "Бумажная бумага", которая контролируется популярным у молодежи блогером Владом А4 (Бумага) и производит чипсы под брендом Lava-lava, намерена... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T11:33+0300
2025-03-14T11:33+0300
экономика
бизнес
финансы
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МОСКВА, 14 мар – ПРАЙМ. Компания ООО "Бумажная бумага", которая контролируется популярным у молодежи блогером Владом А4 (Бумага) и производит чипсы под брендом Lava-lava, намерена обратиться в суд с заявлением о своем банкротстве, следует из сообщения на Федресурсе. "ООО "Бумажная бумага"… уведомляет кредиторов о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве", - говорится в сообщении, размещенном 11 марта. Кредиторами в нем указаны Сбербанк и ООО "Вильд Россия". Размер задолженности не уточняется. Компания "Вильд Россия" в декабре обратилась в арбитражный суд Москвы с иском к "Бумажной бумаге" на сумму около 30 миллионов рублей, он пока не рассмотрен. По данным "БИР-Аналитик", в ООО "Бумажная бумага" 45% принадлежит Владу А4 через кипрскую "Эй-Фо-Груп Лимитед", остальной долей владеют на паритетных началах Алексей Клочков и Виталиус Паулюс. Доходы компании в 2023 году составили почти 3,9 миллиарда рублей при расходах около 3,7 миллиарда рублей. Компания выпускает готовые завтраки, кукурузные палочки и лимонад. Популярному блогеру 19 декабря удалось задать свои вопросы в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Так, он попросил главу государства дать совет, какие ценности, идеи и смыслы должны транслировать блогеры молодежи. На что Путин поздравил блогера с 80 миллионами подписчиков в социальных сетях и с рождением сына и ответил, что теперь чувство ответственность перед своим ребенком и перед его будущим сориентирует даже лучше, чем мог бы он сам. Блогер также поделился мнением, что замедление YouTube в России нецелесообразно, так как российские платформы, такие как "ВКонтакте" и RuTube, и так хорошо справляются. Путин ответил, что западные поисковики выдают на запросы о культуре и музыке какие-то вещи, которые ни к культуре, ни к музыке не имеют отношения, а являются пропагандой какой-то политической платформы.
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бизнес, финансы
Экономика, Бизнес, Финансы
11:33 14.03.2025
 
Блогер Влад A4 банкротит свой бизнес в России

Блогер Влад A4 банкротит свой бизнес в России на фоне многомилионных исков

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Первая жеребьевка участников "Игр будущего" и старт билетной программы
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МОСКВА, 14 мар – ПРАЙМ. Компания ООО "Бумажная бумага", которая контролируется популярным у молодежи блогером Владом А4 (Бумага) и производит чипсы под брендом Lava-lava, намерена обратиться в суд с заявлением о своем банкротстве, следует из сообщения на Федресурсе.
"ООО "Бумажная бумага"… уведомляет кредиторов о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве", - говорится в сообщении, размещенном 11 марта. Кредиторами в нем указаны Сбербанк и ООО "Вильд Россия". Размер задолженности не уточняется.
Компания "Вильд Россия" в декабре обратилась в арбитражный суд Москвы с иском к "Бумажной бумаге" на сумму около 30 миллионов рублей, он пока не рассмотрен.
По данным "БИР-Аналитик", в ООО "Бумажная бумага" 45% принадлежит Владу А4 через кипрскую "Эй-Фо-Груп Лимитед", остальной долей владеют на паритетных началах Алексей Клочков и Виталиус Паулюс. Доходы компании в 2023 году составили почти 3,9 миллиарда рублей при расходах около 3,7 миллиарда рублей. Компания выпускает готовые завтраки, кукурузные палочки и лимонад.
Популярному блогеру 19 декабря удалось задать свои вопросы в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Так, он попросил главу государства дать совет, какие ценности, идеи и смыслы должны транслировать блогеры молодежи. На что Путин поздравил блогера с 80 миллионами подписчиков в социальных сетях и с рождением сына и ответил, что теперь чувство ответственность перед своим ребенком и перед его будущим сориентирует даже лучше, чем мог бы он сам.
Блогер также поделился мнением, что замедление YouTube в России нецелесообразно, так как российские платформы, такие как "ВКонтакте" и RuTube, и так хорошо справляются. Путин ответил, что западные поисковики выдают на запросы о культуре и музыке какие-то вещи, которые ни к культуре, ни к музыке не имеют отношения, а являются пропагандой какой-то политической платформы.
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