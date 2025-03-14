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"Нам нужно ускоряться". В НАТО оценили скорость производства боеприпасов РФ
"Нам нужно ускоряться". В НАТО оценили скорость производства боеприпасов РФ - 14.03.2025, ПРАЙМ
"Нам нужно ускоряться". В НАТО оценили скорость производства боеприпасов РФ
Россия за три месяца производит столько же боеприпасов, сколько весь альянс, включая США, за год. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. | 14.03.2025, ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 14 мар - ПРАЙМ. Россия за три месяца производит столько же боеприпасов, сколько весь альянс, включая США, за год. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте."Русские производят сейчас в плане боеприпасов за три месяца то, что весь альянс, включая США, производит за год, нам нужно ускоряться", - сказал Рютте в интервью телеканалу Fox News.
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Политика, США, Марк Рютте, НАТО, Fox News, Промышленность
"Нам нужно ускоряться". В НАТО оценили скорость производства боеприпасов РФ
Генсек НАТО: Россия за три месяца производит боеприпасов, сколько НАТО за год
ВАШИНГТОН, 14 мар - ПРАЙМ. Россия за три месяца производит столько же боеприпасов, сколько весь альянс, включая США, за год. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
"Русские производят сейчас в плане боеприпасов за три месяца то, что весь альянс, включая США, производит за год, нам нужно ускоряться", - сказал Рютте в интервью телеканалу Fox News.
Рютте сделал заявление о членстве Украины в НАТО