https://1prime.ru/20250314/boepripasy-855797350.html

"Нам нужно ускоряться". В НАТО оценили скорость производства боеприпасов РФ

"Нам нужно ускоряться". В НАТО оценили скорость производства боеприпасов РФ - 14.03.2025, ПРАЙМ

"Нам нужно ускоряться". В НАТО оценили скорость производства боеприпасов РФ

Россия за три месяца производит столько же боеприпасов, сколько весь альянс, включая США, за год. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T16:20+0300

2025-03-14T16:20+0300

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ВАШИНГТОН, 14 мар - ПРАЙМ. Россия за три месяца производит столько же боеприпасов, сколько весь альянс, включая США, за год. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте."Русские производят сейчас в плане боеприпасов за три месяца то, что весь альянс, включая США, производит за год, нам нужно ускоряться", - сказал Рютте в интервью телеканалу Fox News.

https://1prime.ru/20250314/nato-855796577.html

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сша, марк рютте, нато, fox news, промышленность