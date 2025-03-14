https://1prime.ru/20250314/bojtsy-855773410.html

Бойцы "Ахмата" показали сожженную технику ВСУ под Курском

Бойцы "Ахмата" показали сожженную технику ВСУ под Курском - 14.03.2025, ПРАЙМ

Бойцы "Ахмата" показали сожженную технику ВСУ под Курском

ЗАЗУЛЕВКА (Курская обл.), 14 мар - РИА Новости. Бойцы батальона командира с позывным "Каштан" спецназа "Ахмат" показали сожженную западную и украинскую технику... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T04:51+0300

2025-03-14T04:51+0300

2025-03-14T04:51+0300

общество

россия

украина

рф

сша

валерий герасимов

владимир путин

апти алаудинов

всу

нато

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855773410.jpg?1741917080

ЗАЗУЛЕВКА (Курская обл.), 14 мар - РИА Новости. Бойцы батальона командира с позывным "Каштан" спецназа "Ахмат" показали сожженную западную и украинскую технику ВСУ в освобожденном хуторе Зазулевка в Суджанском районе Курской области. Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил РИА Новости, что ВСУ уходят в сторону Сум с территории Курской области, бросая технику и вооружение. На кадрах РИА Новости можно увидеть сожженную польскую САУ Krab и украинскую "Богдану", разработанную под "натовские" боеприпасы. "Вот САУ (Krab - ред.) их, наши отработали по ней, сожгли ее", - рассказал боец батальона с позывным "Гостуха", демонстрируя уничтоженную технику ВСУ. Боец "Ахмата" с позывным "Ральф" уточнил, что также в населенном пункте бойцы FPV-дроном уничтожили украинскую колесную самоходную гаубицу "Богдана", разработанную под снаряды "натовского" калибра. "Вот натовские снаряды к ней лежат. Оставили, убежали. Не успели с собой забрать", - рассказал боец. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.

украина

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, украина, рф, сша, валерий герасимов, владимир путин, апти алаудинов, всу, нато, вс рф