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Совкомбанк рассказал об успешной сделке по секьюритизации потребкредитов - 14.03.2025, ПРАЙМ
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Совкомбанк рассказал об успешной сделке по секьюритизации потребкредитов
Совкомбанк рассказал об успешной сделке по секьюритизации потребкредитов - 14.03.2025, ПРАЙМ
Совкомбанк рассказал об успешной сделке по секьюритизации потребкредитов
Совкомбанк успешно провел дебютную сделку секьюритизации потребительских кредитов на общую сумму 10 миллиардов рублей, рассказал 13 марта на конференции... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T12:14+0300
2025-03-14T12:14+0300
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МОСКВА, 14 мар – ПРАЙМ. Совкомбанк успешно провел дебютную сделку секьюритизации потребительских кредитов на общую сумму 10 миллиардов рублей, рассказал 13 марта на конференции "Российский форум финансового рынка" исполнительный директор – начальник управления секьюритизации и инвестиционных решений Совкомбанка Андрей Королев."27 февраля Совкомбанк завершил размещение дебютной сделки секьюритизации потребительских кредитов на общую сумму 10 миллиардов рублей. Облигации класса "А" объемом 8 миллиардов рублей были успешно размещены в первый же день среди розничных и институциональных инвесторов с ежемесячным купоном 23%. Книга заявок оказалась переподписана почти в 2 раза", - сказал он.Отвечая на вопрос участников сессии о причинах такого высокого спроса, Андрей Королев выделил несколько ключевых факторов. Во-первых, он отметил отличную работу розничного брокера — "Совкомбанк Инвестиции", sales подразделение банка и команду Wealth Management."Наши клиенты хорошо знакомы с такими сделками, ведь мы занимаемся секьюритизацией уже давно. Уже почти 10 лет мы успешно размещаем различные выпуски облигаций секьюритизации, включая более сложные продукты для квалифицированных инвесторов, например, бумаги, обеспеченные NPL портфелями. Наши клиенты в течение многих лет имели возможность погрузиться в такие продукты, протестировать и оценить их качество", — пояснил Королев.Во-вторых, важную роль сыграло правильно выбранное окно для размещения."Мы видим, что в разные моменты времени при одном и том же уровне ключевой ставки можно разместиться с разницей в спреде в несколько процентных пунктов в зависимости от состояния рынка и ожиданий инвесторов", — добавил он.В-третьих, успех сделки стал результатом тщательной маркетинговой работы."Мы провели масштабную работу со всеми ключевыми институциональными инвесторами. Особое внимание уделили рознице для активной дистрибуции наших бумаг. Именно это и привело к таким результатам", — подчеркнул Андрей Королев.
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совкомбанк, финансы, банки
Совкомбанк, Финансы, Банки
12:14 14.03.2025
 
Совкомбанк рассказал об успешной сделке по секьюритизации потребкредитов

Совкомбанк секьюритизировал потребительские кредиты на общую сумму 10 млрд руб

© Фото : Совкомбанк Исполнительный директор — начальник управления секьюритизации и инвестиционных решений Совкомбанка Андрей Королев
 Исполнительный директор — начальник управления секьюритизации и инвестиционных решений Совкомбанка Андрей Королев - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
© Фото : Совкомбанк
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МОСКВА, 14 мар – ПРАЙМ. Совкомбанк успешно провел дебютную сделку секьюритизации потребительских кредитов на общую сумму 10 миллиардов рублей, рассказал 13 марта на конференции "Российский форум финансового рынка" исполнительный директор – начальник управления секьюритизации и инвестиционных решений Совкомбанка Андрей Королев.
"27 февраля Совкомбанк завершил размещение дебютной сделки секьюритизации потребительских кредитов на общую сумму 10 миллиардов рублей. Облигации класса "А" объемом 8 миллиардов рублей были успешно размещены в первый же день среди розничных и институциональных инвесторов с ежемесячным купоном 23%. Книга заявок оказалась переподписана почти в 2 раза", - сказал он.
Отвечая на вопрос участников сессии о причинах такого высокого спроса, Андрей Королев выделил несколько ключевых факторов. Во-первых, он отметил отличную работу розничного брокера — "Совкомбанк Инвестиции", sales подразделение банка и команду Wealth Management.
"Наши клиенты хорошо знакомы с такими сделками, ведь мы занимаемся секьюритизацией уже давно. Уже почти 10 лет мы успешно размещаем различные выпуски облигаций секьюритизации, включая более сложные продукты для квалифицированных инвесторов, например, бумаги, обеспеченные NPL портфелями. Наши клиенты в течение многих лет имели возможность погрузиться в такие продукты, протестировать и оценить их качество", — пояснил Королев.
Во-вторых, важную роль сыграло правильно выбранное окно для размещения.
"Мы видим, что в разные моменты времени при одном и том же уровне ключевой ставки можно разместиться с разницей в спреде в несколько процентных пунктов в зависимости от состояния рынка и ожиданий инвесторов", — добавил он.
В-третьих, успех сделки стал результатом тщательной маркетинговой работы.
"Мы провели масштабную работу со всеми ключевыми институциональными инвесторами. Особое внимание уделили рознице для активной дистрибуции наших бумаг. Именно это и привело к таким результатам", — подчеркнул Андрей Королев.
 
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