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ЦБ отметил снижение денежной базы России в широком определении

ЦБ отметил снижение денежной базы России в широком определении - 14.03.2025, ПРАЙМ

ЦБ отметил снижение денежной базы России в широком определении

Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 марта снизился до 27,09 триллиона рублей с 27,87 триллиона на 1 февраля, сообщил Банк России. | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T16:52+0300

2025-03-14T16:52+0300

2025-03-14T16:52+0300

банк россии

финансы

банк россия

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 марта снизился до 27,09 триллиона рублей с 27,87 триллиона на 1 февраля, сообщил Банк России. Таким образом, за месяц показатель уменьшился на 779,6 миллиарда рублей, или на 2,8%. Основную часть денежной базы в широком определении составляют наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (17,693 триллиона рублей). Кроме того, она включает в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (5,781 триллиона), обязательные резервы (499,7 миллиарда) и депозиты кредитных организаций в Банке России (3,116 триллиона рублей).

https://1prime.ru/20250314/baza-855783711.html

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финансы, банк россия