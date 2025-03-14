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ЦБ отметил снижение денежной базы России в широком определении
ЦБ отметил снижение денежной базы России в широком определении - 14.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил снижение денежной базы России в широком определении
Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 марта снизился до 27,09 триллиона рублей с 27,87 триллиона на 1 февраля, сообщил Банк России. | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T16:52+0300
2025-03-14T16:52+0300
2025-03-14T16:52+0300
банк россии
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 марта снизился до 27,09 триллиона рублей с 27,87 триллиона на 1 февраля, сообщил Банк России. Таким образом, за месяц показатель уменьшился на 779,6 миллиарда рублей, или на 2,8%. Основную часть денежной базы в широком определении составляют наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (17,693 триллиона рублей). Кроме того, она включает в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (5,781 триллиона), обязательные резервы (499,7 миллиарда) и депозиты кредитных организаций в Банке России (3,116 триллиона рублей).
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финансы, банк россия
Банк России, Финансы, банк Россия
ЦБ отметил снижение денежной базы России в широком определении
ЦБ: денежная база России в широком определении снизилась на 2,8% в феврале
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 марта снизился до 27,09 триллиона рублей с 27,87 триллиона на 1 февраля, сообщил Банк России.
Таким образом, за месяц показатель уменьшился на 779,6 миллиарда рублей, или на 2,8%.
Основную часть денежной базы в широком определении составляют наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (17,693 триллиона рублей). Кроме того, она включает в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (5,781 триллиона), обязательные резервы (499,7 миллиарда) и депозиты кредитных организаций в Банке России (3,116 триллиона рублей).
ЦБ отметил рост денежной базы России