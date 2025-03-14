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ЦБ отметил снижение денежной базы России в широком определении - 14.03.2025, ПРАЙМ
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ЦБ отметил снижение денежной базы России в широком определении
ЦБ отметил снижение денежной базы России в широком определении - 14.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил снижение денежной базы России в широком определении
Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 марта снизился до 27,09 триллиона рублей с 27,87 триллиона на 1 февраля, сообщил Банк России. | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T16:52+0300
2025-03-14T16:52+0300
банк россии
финансы
банк россия
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 марта снизился до 27,09 триллиона рублей с 27,87 триллиона на 1 февраля, сообщил Банк России. Таким образом, за месяц показатель уменьшился на 779,6 миллиарда рублей, или на 2,8%. Основную часть денежной базы в широком определении составляют наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (17,693 триллиона рублей). Кроме того, она включает в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (5,781 триллиона), обязательные резервы (499,7 миллиарда) и депозиты кредитных организаций в Банке России (3,116 триллиона рублей).
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финансы, банк россия
Банк России, Финансы, банк Россия
16:52 14.03.2025
 
ЦБ отметил снижение денежной базы России в широком определении

ЦБ: денежная база России в широком определении снизилась на 2,8% в феврале

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 марта снизился до 27,09 триллиона рублей с 27,87 триллиона на 1 февраля, сообщил Банк России.
Таким образом, за месяц показатель уменьшился на 779,6 миллиарда рублей, или на 2,8%.
Основную часть денежной базы в широком определении составляют наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (17,693 триллиона рублей). Кроме того, она включает в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (5,781 триллиона), обязательные резервы (499,7 миллиарда) и депозиты кредитных организаций в Банке России (3,116 триллиона рублей).
Здание Банка России - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
ЦБ отметил рост денежной базы России
11:20
 
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