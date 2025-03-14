https://1prime.ru/20250314/dollar-855801298.html

Курс доллара разнонаправленно меняется к другим мировым валютам

Курс доллара разнонаправленно меняется к другим мировым валютам - 14.03.2025, ПРАЙМ

Курс доллара разнонаправленно меняется к другим мировым валютам

Стоимость доллара снижается к евро и растет по отношению к иене в пятницу вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T18:04+0300

2025-03-14T18:04+0300

2025-03-14T18:05+0300

экономика

доллар

евро

иена

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159899_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b7c342d90f72215bdb1810a0d44fa850.jpg

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается к евро и растет по отношению к иене в пятницу вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.54 мск курс евро к доллару растёт до 1,0879 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0852 доллара за евро, курс доллара к иене - до 148,41 иены со 147,81 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на 0,11%, до 103,73 пункта. В пятницу трейдеры оценивают данные Мичиганского университета об индексе потребительских настроений в США. Согласно предварительной оценке, показатель сократился до 57,9 пункта с 64,7 пункта месяцем ранее, в то время как аналитики ждали снижение значения лишь до 63,1 пункта. На следующей неделе внимание рынков будет приковано к решениям Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые будут опубликованы в среду. Аналитики полагают, что регулятор сохранит учетную ставку на текущем уровне в 4,25-4,5%. ФРС также опубликует обновленные макроэкономические прогнозы.

https://1prime.ru/20250313/evro-855731773.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

доллар, евро, иена