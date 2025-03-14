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Курс доллара разнонаправленно меняется к другим мировым валютам
Курс доллара разнонаправленно меняется к другим мировым валютам - 14.03.2025, ПРАЙМ
Курс доллара разнонаправленно меняется к другим мировым валютам
Стоимость доллара снижается к евро и растет по отношению к иене в пятницу вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T18:04+0300
2025-03-14T18:04+0300
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доллар
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается к евро и растет по отношению к иене в пятницу вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.54 мск курс евро к доллару растёт до 1,0879 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0852 доллара за евро, курс доллара к иене - до 148,41 иены со 147,81 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на 0,11%, до 103,73 пункта. В пятницу трейдеры оценивают данные Мичиганского университета об индексе потребительских настроений в США. Согласно предварительной оценке, показатель сократился до 57,9 пункта с 64,7 пункта месяцем ранее, в то время как аналитики ждали снижение значения лишь до 63,1 пункта. На следующей неделе внимание рынков будет приковано к решениям Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые будут опубликованы в среду. Аналитики полагают, что регулятор сохранит учетную ставку на текущем уровне в 4,25-4,5%. ФРС также опубликует обновленные макроэкономические прогнозы.
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доллар, евро, иена
Экономика, доллар, евро, иена
Курс доллара разнонаправленно меняется к другим мировым валютам
Курс доллара разнонаправленно меняется к евро и иене на макростатистике США
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается к евро и растет по отношению к иене в пятницу вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.54 мск курс евро к доллару растёт до 1,0879 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0852 доллара за евро, курс доллара к иене - до 148,41 иены со 147,81 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на 0,11%, до 103,73 пункта.
В пятницу трейдеры оценивают данные Мичиганского университета об индексе потребительских настроений в США. Согласно предварительной оценке, показатель сократился до 57,9 пункта с 64,7 пункта месяцем ранее, в то время как аналитики ждали снижение значения лишь до 63,1 пункта.
Евро дешевеет к доллару в преддверии выхода данных по еврозоне и США
На следующей неделе внимание рынков будет приковано к решениям Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые будут опубликованы в среду. Аналитики полагают, что регулятор сохранит учетную ставку на текущем уровне в 4,25-4,5%. ФРС также опубликует обновленные макроэкономические прогнозы.