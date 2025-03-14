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МВД поддержит инициативу по разрешению прописки в апартаментах - 14.03.2025, ПРАЙМ
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МВД поддержит инициативу по разрешению прописки в апартаментах
МВД поддержит инициативу по разрешению прописки в апартаментах - 14.03.2025, ПРАЙМ
МВД поддержит инициативу по разрешению прописки в апартаментах
МВД РФ поддерживает проработку вопроса о возможности легализации регистрации в апартаментах, сообщила представитель ведомства Ирина Волк. | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T11:07+0300
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. МВД РФ поддерживает проработку вопроса о возможности легализации регистрации в апартаментах, сообщила представитель ведомства Ирина Волк. "МВД России придерживается позиции, согласно которой необходимо учитывать каждого гражданина в месте его нахождения на территории Российской Федерации вне зависимости от вида помещения, в котором он проживает", - написала Волк в Telegram-канале, комментируя поступающие "от коллег из СМИ" вопросы о возможности прописки в апартаментах. По ее словам, эту тему МВД неоднократно поднимало на различных площадках с 2016 года. "Ведомство поддерживает проработку вопроса о возможности легализации апартаментов в любом их статусе, что позволит принимать решение о регистрации граждан по месту пребывания или по месту жительства в них", - отметила Волк. При этом она уточнила, что вопрос признания и перевода апартаментов в разряд жилых помещений к компетенции МВД России не относится.
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бизнес, мвд, общество
Бизнес, МВД, Общество
11:07 14.03.2025 (обновлено: 11:08 14.03.2025)
 
МВД поддержит инициативу по разрешению прописки в апартаментах

МВД поддерживает проработку разрешения прописки в апартаментах

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. МВД РФ поддерживает проработку вопроса о возможности легализации регистрации в апартаментах, сообщила представитель ведомства Ирина Волк.
"МВД России придерживается позиции, согласно которой необходимо учитывать каждого гражданина в месте его нахождения на территории Российской Федерации вне зависимости от вида помещения, в котором он проживает", - написала Волк в Telegram-канале, комментируя поступающие "от коллег из СМИ" вопросы о возможности прописки в апартаментах.
По ее словам, эту тему МВД неоднократно поднимало на различных площадках с 2016 года.
"Ведомство поддерживает проработку вопроса о возможности легализации апартаментов в любом их статусе, что позволит принимать решение о регистрации граждан по месту пребывания или по месту жительства в них", - отметила Волк.
При этом она уточнила, что вопрос признания и перевода апартаментов в разряд жилых помещений к компетенции МВД России не относится.
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