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МВД поддержит инициативу по разрешению прописки в апартаментах

МВД поддержит инициативу по разрешению прописки в апартаментах - 14.03.2025, ПРАЙМ

МВД поддержит инициативу по разрешению прописки в апартаментах

МВД РФ поддерживает проработку вопроса о возможности легализации регистрации в апартаментах, сообщила представитель ведомства Ирина Волк. | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T11:07+0300

2025-03-14T11:07+0300

2025-03-14T11:08+0300

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. МВД РФ поддерживает проработку вопроса о возможности легализации регистрации в апартаментах, сообщила представитель ведомства Ирина Волк. "МВД России придерживается позиции, согласно которой необходимо учитывать каждого гражданина в месте его нахождения на территории Российской Федерации вне зависимости от вида помещения, в котором он проживает", - написала Волк в Telegram-канале, комментируя поступающие "от коллег из СМИ" вопросы о возможности прописки в апартаментах. По ее словам, эту тему МВД неоднократно поднимало на различных площадках с 2016 года. "Ведомство поддерживает проработку вопроса о возможности легализации апартаментов в любом их статусе, что позволит принимать решение о регистрации граждан по месту пребывания или по месту жительства в них", - отметила Волк. При этом она уточнила, что вопрос признания и перевода апартаментов в разряд жилых помещений к компетенции МВД России не относится.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мвд, общество