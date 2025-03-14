https://1prime.ru/20250314/doma-855796686.html
Путин ужесточил регистрацию недвижимости для иностранцев в новых регионах
Путин ужесточил регистрацию недвижимости для иностранцев в новых регионах - 14.03.2025, ПРАЙМ
Путин ужесточил регистрацию недвижимости для иностранцев в новых регионах
Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает гражданам недружественных стран до 1 января 2028 года регистрировать недвижимость в новых... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T16:00+0300
2025-03-14T16:00+0300
2025-03-14T16:00+0300
бизнес
запорожская область
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/83552/22/835522290_0:88:3077:1819_1920x0_80_0_0_14bfd591f71610108487824215a59c74.jpg
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает гражданам недружественных стран до 1 января 2028 года регистрировать недвижимость в новых регионах РФ без специального разрешения, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "До 1 января 2028 года запрещается осуществление государственной регистрации прав граждан недружественных иностранных государств на недвижимое имущество, находящееся на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, без специального разрешения на ее осуществление", - говорится в документе.
https://1prime.ru/20250306/avto-855539383.html
запорожская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83552/22/835522290_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_136487d522cabd78386aa658e53550a5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, запорожская область, владимир путин
Бизнес, Запорожская область, Владимир Путин
Путин ужесточил регистрацию недвижимости для иностранцев в новых регионах
Путин ввел особенности госрегистрации недвижимости иностранцами в новых регионах
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает гражданам недружественных стран до 1 января 2028 года регистрировать недвижимость в новых регионах РФ без специального разрешения, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"До 1 января 2028 года запрещается осуществление государственной регистрации прав граждан недружественных иностранных государств на недвижимое имущество, находящееся на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, без специального разрешения на ее осуществление", - говорится в документе.
Минпромторг увеличит скидки по льготным автокредитам в новых регионах