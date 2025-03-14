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Путин ужесточил регистрацию недвижимости для иностранцев в новых регионах

Путин ужесточил регистрацию недвижимости для иностранцев в новых регионах - 14.03.2025, ПРАЙМ

Путин ужесточил регистрацию недвижимости для иностранцев в новых регионах

Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает гражданам недружественных стран до 1 января 2028 года регистрировать недвижимость в новых... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T16:00+0300

2025-03-14T16:00+0300

2025-03-14T16:00+0300

бизнес

запорожская область

владимир путин

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает гражданам недружественных стран до 1 января 2028 года регистрировать недвижимость в новых регионах РФ без специального разрешения, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "До 1 января 2028 года запрещается осуществление государственной регистрации прав граждан недружественных иностранных государств на недвижимое имущество, находящееся на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, без специального разрешения на ее осуществление", - говорится в документе.

https://1prime.ru/20250306/avto-855539383.html

запорожская область

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бизнес, запорожская область, владимир путин