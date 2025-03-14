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Хуснуллин сообщил, сколько в России отремонтировали дорог с 2019 года

Хуснуллин сообщил, сколько в России отремонтировали дорог с 2019 года - 14.03.2025, ПРАЙМ

Хуснуллин сообщил, сколько в России отремонтировали дорог с 2019 года

Более 5,2 тысячи километров федеральных, региональных и местных дорог построено и реконструировано с 2019 года за счёт средств федерального бюджета, сообщил... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T21:02+0300

2025-03-14T21:02+0300

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экономика

марат хуснуллин

дороги

ремонт

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Более 5,2 тысячи километров федеральных, региональных и местных дорог построено и реконструировано с 2019 года за счёт средств федерального бюджета, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Хуснуллин принял участие в заседании коллегии Федерального дорожного агентства, где подвели итоги деятельности за 2024 год и обсудили ключевые задачи на будущее. "С 2019 по 2024 год построено и реконструировано за счёт средств федерального бюджета более 5,2 тысячи километров федеральных, региональных и местных дорог. С 2018 года уложено около одного миллиарда квадратных метров асфальтобетонного покрытия в регионах. Эту протяжённость можно 25 раз обернуть вокруг экватора", - приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства РФ. По словам вице-премьера, данная работа продолжится уже в рамках нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Хуснуллин также добавил, что перед дорожной отраслью стоит стратегическая задача обеспечения бесшовной логистики. Продолжится в том числе работа по формированию маршрута "Россия" от Санкт-Петербурга до Владивостока, международных транспортных коридоров "Север – Юг" и Европа – Западный Китай, развитию Азовского кольца, улично-дорожной сети в регионах страны и приведению дорог в нормативное состояние, отметил он.

https://1prime.ru/20250304/khusnullin-855461608.html

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марат хуснуллин, дороги, ремонт