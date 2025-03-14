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Хуснуллин сообщил, сколько в России отремонтировали дорог с 2019 года - 14.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Хуснуллин сообщил, сколько в России отремонтировали дорог с 2019 года
Хуснуллин сообщил, сколько в России отремонтировали дорог с 2019 года - 14.03.2025, ПРАЙМ
Хуснуллин сообщил, сколько в России отремонтировали дорог с 2019 года
Более 5,2 тысячи километров федеральных, региональных и местных дорог построено и реконструировано с 2019 года за счёт средств федерального бюджета, сообщил... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T21:02+0300
2025-03-14T21:07+0300
экономика
марат хуснуллин
дороги
ремонт
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Более 5,2 тысячи километров федеральных, региональных и местных дорог построено и реконструировано с 2019 года за счёт средств федерального бюджета, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Хуснуллин принял участие в заседании коллегии Федерального дорожного агентства, где подвели итоги деятельности за 2024 год и обсудили ключевые задачи на будущее. "С 2019 по 2024 год построено и реконструировано за счёт средств федерального бюджета более 5,2 тысячи километров федеральных, региональных и местных дорог. С 2018 года уложено около одного миллиарда квадратных метров асфальтобетонного покрытия в регионах. Эту протяжённость можно 25 раз обернуть вокруг экватора", - приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства РФ. По словам вице-премьера, данная работа продолжится уже в рамках нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Хуснуллин также добавил, что перед дорожной отраслью стоит стратегическая задача обеспечения бесшовной логистики. Продолжится в том числе работа по формированию маршрута "Россия" от Санкт-Петербурга до Владивостока, международных транспортных коридоров "Север – Юг" и Европа – Западный Китай, развитию Азовского кольца, улично-дорожной сети в регионах страны и приведению дорог в нормативное состояние, отметил он.
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марат хуснуллин, дороги, ремонт
Экономика, Марат Хуснуллин, дороги, ремонт
21:02 14.03.2025 (обновлено: 21:07 14.03.2025)
 
Хуснуллин сообщил, сколько в России отремонтировали дорог с 2019 года

Хуснуллин: свыше 5,2 тыс км российских дорог приведено в порядок с 2019 года

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОткрытие движения на участке четвертого пускового комплекса ЦКАД-4
Открытие движения на участке четвертого пускового комплекса ЦКАД-4 - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Более 5,2 тысячи километров федеральных, региональных и местных дорог построено и реконструировано с 2019 года за счёт средств федерального бюджета, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Хуснуллин принял участие в заседании коллегии Федерального дорожного агентства, где подвели итоги деятельности за 2024 год и обсудили ключевые задачи на будущее.
"С 2019 по 2024 год построено и реконструировано за счёт средств федерального бюджета более 5,2 тысячи километров федеральных, региональных и местных дорог. С 2018 года уложено около одного миллиарда квадратных метров асфальтобетонного покрытия в регионах. Эту протяжённость можно 25 раз обернуть вокруг экватора", - приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства РФ.
По словам вице-премьера, данная работа продолжится уже в рамках нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
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В России завершат еще 43 недостроя, сообщил Хуснуллин
4 марта, 17:12
Хуснуллин также добавил, что перед дорожной отраслью стоит стратегическая задача обеспечения бесшовной логистики. Продолжится в том числе работа по формированию маршрута "Россия" от Санкт-Петербурга до Владивостока, международных транспортных коридоров "Север – Юг" и Европа – Западный Китай, развитию Азовского кольца, улично-дорожной сети в регионах страны и приведению дорог в нормативное состояние, отметил он.
 
ЭкономикаМарат Хуснуллиндорогиремонт
 
 
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