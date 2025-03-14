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На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта - 14.03.2025, ПРАЙМ
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T03:32+0300
2025-03-14T03:32+0300
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение было перекрыто с 2.41 мск, ограничение продлилось полчаса.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
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бизнес, россия, москва
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение было перекрыто с 2.41 мск, ограничение продлилось полчаса.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.