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Заседание российско-индонезийской комиссии пройдет в Джакарте 15 апреля
Заседание российско-индонезийской комиссии пройдет в Джакарте 15 апреля - 14.03.2025, ПРАЙМ
Заседание российско-индонезийской комиссии пройдет в Джакарте 15 апреля
Заседание совместной российско-индонезийской комиссии по торговле, экономическому и техническому сотрудничеству пройдет в Джакарте 15 апреля, сопредседателем с... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T03:35+0300
2025-03-14T03:35+0300
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ДЖАКАРТА, 14 мар - ПРАЙМ. Заседание совместной российско-индонезийской комиссии по торговле, экономическому и техническому сотрудничеству пройдет в Джакарте 15 апреля, сопредседателем с российской стороны выступит первый вице-премьер России Денис Мантуров, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.
"Важнейшим событием станет 13-е заседание нашей совместной российско-индонезийской комиссии по по торговле, экономическому и техническому сотрудничеству здесь, в Джакарте. Сопредседателем этой комиссии с индонезийской стороны является координирующий министр экономики Аирлангга Хартарто, а с российской стороны - первый вице-премьер Мантуров. Он приедет в Джакарту, и заседание состоится здесь 15 апреля", - заявил Толченов во время пресс-брифинга российского посольства.
Дипломат добавил, что российская делегация будет состоять из большого количества высокопоставленных представителей различных министерств и ведомств. Стороны обсудят темы двустороннего сотрудничества и торговли, энергетический сектор, а также образование, сельское хозяйство и многое другое.
На полях межправительственной комиссии состоится бизнес-форум и ряд культурных мероприятий.
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россия, мировая экономика, джакарта, рф, индонезия, денис мантуров
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, Джакарта, РФ, ИНДОНЕЗИЯ, Денис Мантуров
Заседание российско-индонезийской комиссии пройдет в Джакарте 15 апреля
Заседание российско-индонезийской комиссии по торговле пройдет в Джакарте 15 апреля
ДЖАКАРТА, 14 мар - ПРАЙМ. Заседание совместной российско-индонезийской комиссии по торговле, экономическому и техническому сотрудничеству пройдет в Джакарте 15 апреля, сопредседателем с российской стороны выступит первый вице-премьер России Денис Мантуров, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.
"Важнейшим событием станет 13-е заседание нашей совместной российско-индонезийской комиссии по по торговле, экономическому и техническому сотрудничеству здесь, в Джакарте. Сопредседателем этой комиссии с индонезийской стороны является координирующий министр экономики Аирлангга Хартарто, а с российской стороны - первый вице-премьер Мантуров. Он приедет в Джакарту, и заседание состоится здесь 15 апреля", - заявил Толченов во время пресс-брифинга российского посольства.
Дипломат добавил, что российская делегация будет состоять из большого количества высокопоставленных представителей различных министерств и ведомств. Стороны обсудят темы двустороннего сотрудничества и торговли, энергетический сектор, а также образование, сельское хозяйство и многое другое.
На полях межправительственной комиссии состоится бизнес-форум и ряд культурных мероприятий.