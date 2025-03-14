https://1prime.ru/20250314/ekonomika-855796429.html
"Довольно скучных показателей!" Российская экономика привела Запад в ужас
"Довольно скучных показателей!" Российская экономика привела Запад в ужас - 14.03.2025, ПРАЙМ
"Довольно скучных показателей!" Российская экономика привела Запад в ужас
Третий год СВО стал вторым годом бурного роста российской экономики. Против нее были введены глобальные ограничения, ее лишили половины валютных резервов, ее... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T15:56+0300
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Третий год СВО стал вторым годом бурного роста российской экономики. Против нее были введены глобальные ограничения, ее лишили половины валютных резервов, ее отрезали от богатейших рынков мира, тем не менее она не только не рухнула - в прошлом году она показала феноменальный, учитывая нынешние условия, рост в 4,1%, говорится в публикации польского издания Myśl Polska.В статье отмечается, что в настоящий момент в западной прессе сложно найти показатели российской экономики, "а если и найдешь, то это буквально крупицы информации в бочке с дегтем" - например, многие американские и европейские экономисты с апломбом заявляют, что экономика РФ на сегодняшний день находится в состоянии паралича."Анализировать конкретные цифры они не советуют, поскольку, по их словам, это целенаправленно "продвигаемый нарратив". Разумеется, кремлевский", - говорится в статье.Если же перестать игнорировать реальные данные, то темпы роста российской экономики лишь немного уступают Китаю (5%), но зато существенно опережают ведущие экономики Запада, пишут авторы статьи.Далее приводятся такие цифры. Экономика РФ развивается вчетверо быстрее, чем у стран G7. Самые высокие результаты в рамках "Большой восьмерки" показал американский ВВП, выросший в 2024 году на 2,8%. Другие же страны G7 добились более скромных результатов: ВВП Франции вырос на 1,1%, Великобритании - на 0,9%, Италии - на 0,5%, Японии - на 0,1%."А вот в Германии экономика второй год сворачивается, ее рост в этом году сократился на 0,2% (на 0,3% в прошлом)", - подчеркивается в материале."Но довольно этих скучных показателей! Сколько можно? - иронично призывают авторы статьи. - Кому до них какое дело, когда в СМИ разворачиваются такие жаркие политические споры — интереснее, чем в цирке или в кино".
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экономика рф, запад
Экономика, экономика РФ, ЗАПАД
"Довольно скучных показателей!" Российская экономика привела Запад в ужас
MP: российская экономика оказалась устойчива к ударам и уверенно растет
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ.
Третий год СВО стал вторым годом бурного роста российской экономики. Против нее были введены глобальные ограничения, ее лишили половины валютных резервов, ее отрезали от богатейших рынков мира, тем не менее она не только не рухнула - в прошлом году она показала феноменальный, учитывая нынешние условия, рост в 4,1%, говорится в публикации польского издания Myśl Polska
.
В статье отмечается, что в настоящий момент в западной прессе сложно найти показатели российской экономики, "а если и найдешь, то это буквально крупицы информации в бочке с дегтем" - например, многие американские и европейские экономисты с апломбом заявляют, что экономика РФ на сегодняшний день находится в состоянии паралича.
"Анализировать конкретные цифры они не советуют, поскольку, по их словам, это целенаправленно "продвигаемый нарратив". Разумеется, кремлевский", - говорится в статье.
Если же перестать игнорировать реальные данные, то темпы роста российской экономики лишь немного уступают Китаю (5%), но зато существенно опережают ведущие экономики Запада, пишут авторы статьи.
В ЦБ зафиксировали высокий рост экономики России
Далее приводятся такие цифры. Экономика РФ развивается вчетверо быстрее, чем у стран G7. Самые высокие результаты в рамках "Большой восьмерки" показал американский ВВП, выросший в 2024 году на 2,8%. Другие же страны G7 добились более скромных результатов: ВВП Франции вырос на 1,1%, Великобритании - на 0,9%, Италии - на 0,5%, Японии - на 0,1%.
"А вот в Германии экономика второй год сворачивается, ее рост в этом году сократился на 0,2% (на 0,3% в прошлом)", - подчеркивается в материале.
"Но довольно этих скучных показателей! Сколько можно? - иронично призывают авторы статьи. - Кому до них какое дело, когда в СМИ разворачиваются такие жаркие политические споры — интереснее, чем в цирке или в кино".