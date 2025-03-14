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Эксперты прогнозируют устойчивое снижение инфляции в России

Эксперты прогнозируют устойчивое снижение инфляции в России - 14.03.2025, ПРАЙМ

Эксперты прогнозируют устойчивое снижение инфляции в России

Устойчивое снижение инфляции в России будет наблюдаться в 2026 году, при этом замедление темпов роста цен может стать заметным уже во втором полугодии текущего... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T02:53+0300

2025-03-14T02:53+0300

2025-03-14T02:53+0300

экономика

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Устойчивое снижение инфляции в России будет наблюдаться в 2026 году, при этом замедление темпов роста цен может стать заметным уже во втором полугодии текущего года, полагают опрошенные РИА Новости эксперты. "Замедление инфляции в годовом выражении будет заметно во втором полугодии текущего года. Индексация тарифов в середине года не позволит процессу начаться раньше", - говорит главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров. По его словам, текущее замедление инфляции (недельное и месячное - февраль к январю) не носит устойчивый характер и сопряжено с ее волатильными компонентами. Тем не менее совокупный спрос в экономике может сильно замедлиться уже весной, добавил Федоров. "Скорее всего, мы увидим устойчивое снижение (то есть три месяца подряд) по итогам мая, а затем после всплеска в июле-августе (на росте тарифов) до конца года. Мы говорим о сезонно скорректированной инфляции", - отметил главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. При этом инфляция год к году, по его словам, "будет падать с середины второго квартала просто на эффекте базы". В то же время управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин считает, что устойчивое снижение инфляции будет наблюдаться в 2026 году - до 6-8%. По его словам, процесс "очень сильно зависит от снижения геополитических рисков". "Если риски удастся снизить, то, скорее всего, возможно снижение инфляционного давления до 5-7% в 2027 году", - отметил Гришунин. По данным Росстата, инфляция в России в феврале составила 0,81% против 1,23% в январе, а в годовом выражении - 10,06% против 9,92% месяцем ранее. В бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды", обнародованном ранее в марте, говорилось о появлении признаков того, что в России формируется тренд на замедление инфляции, но устойчивость процесса пока под вопросом.

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москва, рф, антон табах, "бкс мир инвестиций", нра, росстат