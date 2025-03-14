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В Венесуэле отметили рост экспорта какао, кофе и авокадо в Россию
В Венесуэле отметили рост экспорта какао, кофе и авокадо в Россию - 14.03.2025, ПРАЙМ
В Венесуэле отметили рост экспорта какао, кофе и авокадо в Россию
Экспорт какао, кофе, авокадо и других сельскохозяйственных продуктов из Венесуэлы в Россию вырос больше чем в 4 раза, заявил в пятницу министр иностранных дел... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T16:48+0300
2025-03-14T16:48+0300
2025-03-14T16:48+0300
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Экспорт какао, кофе, авокадо и других сельскохозяйственных продуктов из Венесуэлы в Россию вырос больше чем в 4 раза, заявил в пятницу министр иностранных дел латиноамериканской страны Иван Хиль Пинто. Он отметил, что руководство Венесуэлы считает отношения между Каракасом и Москвой "неуязвимыми", потому что они основаны на принципе взаимного выигрыша и не подвержены внешнему давлению и политическому шантажу. "Доказательством тому служит устойчивый рост двусторонней торговли, в рамках которого объем венесуэльского экспорта в Россию увеличился на 453% по таким статьям, как какао, кофе, авокадо и другие сельскохозяйственные продукты. В то же время импорт основных ресурсов, таких как удобрения, пшеница и вакцины, вырос на 34%, что отражает взаимодополняемость двух экономик", - написал Пинто в статье для журнала "Международная жизнь". Министр отметил, что в прошлом году Венесуэла и Россия наметили "дорожную карту" двустороннего сотрудничества до 2030 года, которая "послужит опорой для преодоления вызовов, порожденных западными санкциями".
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мировая экономика, венесуэла
Экономика, Мировая экономика, ВЕНЕСУЭЛА
В Венесуэле отметили рост экспорта какао, кофе и авокадо в Россию
Министр Пинто: экспорт какао, кофе и авокадо из Венесуэлы в Россию вырос в 4 раза
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Экспорт какао, кофе, авокадо и других сельскохозяйственных продуктов из Венесуэлы в Россию вырос больше чем в 4 раза, заявил в пятницу министр иностранных дел латиноамериканской страны Иван Хиль Пинто.
Он отметил, что руководство Венесуэлы считает отношения между Каракасом и Москвой "неуязвимыми", потому что они основаны на принципе взаимного выигрыша и не подвержены внешнему давлению и политическому шантажу.
"Доказательством тому служит устойчивый рост двусторонней торговли, в рамках которого объем венесуэльского экспорта в Россию увеличился на 453% по таким статьям, как какао, кофе, авокадо и другие сельскохозяйственные продукты. В то же время импорт основных ресурсов, таких как удобрения, пшеница и вакцины, вырос на 34%, что отражает взаимодополняемость двух экономик", - написал Пинто в статье для журнала "Международная жизнь".
Министр отметил, что в прошлом году Венесуэла и Россия наметили "дорожную карту" двустороннего сотрудничества до 2030 года, которая "послужит опорой для преодоления вызовов, порожденных западными санкциями".
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