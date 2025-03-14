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ЕС намерен финансировать доступ ВСУ к европейским альтернативам Starlink - 14.03.2025, ПРАЙМ
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ЕС намерен финансировать доступ ВСУ к европейским альтернативам Starlink
ЕС намерен финансировать доступ ВСУ к европейским альтернативам Starlink - 14.03.2025, ПРАЙМ
ЕС намерен финансировать доступ ВСУ к европейским альтернативам Starlink
ЕС намерен финансировать доступ ВСУ к спутниковой связи, предоставляемой европейскими коммерческими поставщиками, на фоне опасений отключения на Украине системы | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T10:09+0300
2025-03-14T10:09+0300
технологии
starlink
ес
украина
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. ЕС намерен финансировать доступ ВСУ к спутниковой связи, предоставляемой европейскими коммерческими поставщиками, на фоне опасений отключения на Украине системы спутникового интернета Starlink, пишет издание Euractiv со ссылкой на проект "Белой книги" Еврокомиссии о будущем европейской обороны. Американский предприниматель Илон Маск 9 марта заявил, что, несмотря на его несогласие с политикой киевского режима, системы спутникового интернета Starlink не отключат свои терминалы на Украине. "ЕС должен финансировать доступ к космическим службам "по требованию украинских вооруженных сил", - пишет издание, ссылаясь на проект документа. В нем отмечается, что речь идет об услугах, "которые могут быть предоставлены коммерческими поставщиками из ЕС". Как отмечает Euractiv, правительства и институты ЕС обратились к четырем европейским компаниям спутниковой связи с целью изучения альтернатив Starlink для Украины. Кроме того, в документе, на который ссылается издание, отмечается, что Украина должна быть частично связана с космической программой ЕС. Помимо этого ЕС также намерен сотрудничать с Украиной в вопросах защиты космических объектов от кибератак. Ранее западные СМИ сообщали, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос о прекращении доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее Маск опроверг эту информацию. Глава МИД Польши Радослав Сикорский 9 марта пригрозил найти замену системе Starlink, которую власти в Варшаве оплачивают для ВСУ, в случае, если принадлежащая Маску и предоставляющая услуги Starlink компания SpaceX "окажется ненадежным поставщиком". Маск в ответ на публикацию Сикорского назвал его "маленьким человечком" и заявил, что замены для Starlink не существует. Starlink - спутниковая сеть принадлежащей Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
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технологии, starlink, ес, украина
Технологии, Starlink, ЕС, УКРАИНА
10:09 14.03.2025
 
ЕС намерен финансировать доступ ВСУ к европейским альтернативам Starlink

Euractiv: ЕС хочет финансировать доступ ВСУ к европейским альтернативам Starlink

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Европейского союза
Флаг Европейского союза - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. ЕС намерен финансировать доступ ВСУ к спутниковой связи, предоставляемой европейскими коммерческими поставщиками, на фоне опасений отключения на Украине системы спутникового интернета Starlink, пишет издание Euractiv со ссылкой на проект "Белой книги" Еврокомиссии о будущем европейской обороны.
Американский предприниматель Илон Маск 9 марта заявил, что, несмотря на его несогласие с политикой киевского режима, системы спутникового интернета Starlink не отключат свои терминалы на Украине.
"ЕС должен финансировать доступ к космическим службам "по требованию украинских вооруженных сил", - пишет издание, ссылаясь на проект документа. В нем отмечается, что речь идет об услугах, "которые могут быть предоставлены коммерческими поставщиками из ЕС".
Как отмечает Euractiv, правительства и институты ЕС обратились к четырем европейским компаниям спутниковой связи с целью изучения альтернатив Starlink для Украины.
Кроме того, в документе, на который ссылается издание, отмечается, что Украина должна быть частично связана с космической программой ЕС. Помимо этого ЕС также намерен сотрудничать с Украиной в вопросах защиты космических объектов от кибератак.
Ранее западные СМИ сообщали, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос о прекращении доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее Маск опроверг эту информацию.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский 9 марта пригрозил найти замену системе Starlink, которую власти в Варшаве оплачивают для ВСУ, в случае, если принадлежащая Маску и предоставляющая услуги Starlink компания SpaceX "окажется ненадежным поставщиком". Маск в ответ на публикацию Сикорского назвал его "маленьким человечком" и заявил, что замены для Starlink не существует.
Starlink - спутниковая сеть принадлежащей Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
Американский бизнесмен Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2025
"Остынь, маленький человечек". Маск ответил на заявление о замене Starlink
9 марта, 19:58
 
ТехнологииStarlinkЕСУКРАИНА
 
 
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