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ЕС предложил создать фонд военной помощи Украине, чтобы обойти вето Венгрии

ЕС предложил создать фонд военной помощи Украине, чтобы обойти вето Венгрии - 14.03.2025, ПРАЙМ

ЕС предложил создать фонд военной помощи Украине, чтобы обойти вето Венгрии

Страны Евросоюза предложили создать свой добровольный фонд на сумму от 20 до 40 миллиардов евро для оказания военной помощи Киеву, чтобы обходить возможное вето | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T10:23+0300

2025-03-14T10:23+0300

2025-03-14T10:23+0300

политика

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Страны Евросоюза предложили создать свой добровольный фонд на сумму от 20 до 40 миллиардов евро для оказания военной помощи Киеву, чтобы обходить возможное вето Венгрии на будущие предложения ЕС по Украине, сообщает издание Euractiv со ссылкой на документ, оказавшийся в его распоряжении. Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее заявил, что Венгрия не поддерживает идею "провоенных европейских лидеров" выделить Украине пакет на 20 миллиардов евро, чтобы она отказалась от мирного соглашения, а также выступает против любых инициатив, которые могли бы помешать переговорам РФ и США по Украине. "ЕС предложил создать (свой - ред.) фонд на основе добровольного участия... для отправки военной помощи Украине на сумму от 20 до 40 миллиардов евро, включая 2 миллиона снарядов, чтобы избежать вето со стороны Венгрии", - говорится в публикации издания со ссылкой на документ. Согласно Euractiv, из документа следует, что лидерам ЕС в первую очередь предстоит договориться о выделении 5 миллиардов евро на закупку 2 миллионов крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Как отмечается, другими приоритетными направлениями станут системы ПВО, ракеты, беспилотники, истребители, а также обслуживание военного оборудования и "нелетальная поддержка". В список также оказался включен "вклад государств-членов в гарантии безопасности для Украины" без приведения каких-либо подробностей. При этом, как отмечается, каждая страна будет участвовать в деятельности фонда в соответствии со своим "экономическим весом".

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украина, венгрия, ес