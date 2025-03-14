https://1prime.ru/20250314/espch-855779429.html

"Лед тронулся". В Совфеде прокомментировали решение ЕСПЧ по Одессе

"Лед тронулся". В Совфеде прокомментировали решение ЕСПЧ по Одессе - 14.03.2025, ПРАЙМ

"Лед тронулся". В Совфеде прокомментировали решение ЕСПЧ по Одессе

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), признавшего Украину виновной в недостаточных мерах по предотвращению насилия в Одессе 2 мая 2014 года, было | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T09:48+0300

2025-03-14T09:48+0300

2025-03-14T09:48+0300

политика

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), признавшего Украину виновной в недостаточных мерах по предотвращению насилия в Одессе 2 мая 2014 года, было прокомментировано вице-спикером Совета Федерации Константином Косачевым. Он отметил, что данный вердикт является важным шагом.Ранее ЕСПЧ вынес решение, в котором констатировал, что Украина не предприняла достаточных усилий для предотвращения столкновений и насилия, произошедших в Одессе в 2014 году."Неожиданное решение вынесли накануне в ЕСПЧ: Украина несет международно-правовую ответственность за события 2 мая 2014 года в Одессе... Лёд, тем не менее, тронулся. Осталось понять, грядет ли "европейская весна?", - задался вопросом парламентарий в своем Telegram-канале. Косачев позитивно оценил признание ЕСПЧ вины украинской стороны. Он отметил, что для признания очевидных фактов суду потребовалось длительное время, что, по его мнению, отражает репутацию суда как органа, затягивающего рассмотрение дел.Вице-спикер подчеркнул, что Россия на протяжении многих лет призывала международные инстанции признать факт преступления, совершенного в Одессе 2 мая 2014 года. Косачев также заявил, что после начала специальной военной операции (СВО) украинская сторона продолжает совершать военные преступления, упомянув теракты на Донбассе, в Курской и Белгородской областях.Сенатор считает, что за последние годы Украина нарушила как минимум семь основных статей Европейской конвенции. Он также отметил, что геополитические интересы западных стран, связанные с Украиной, идут вразрез с европейскими принципами.В 2014 году в Одессе, государственного переворота на Украине, сторонники "антимайдана" организовали палаточный лагерь в знак протеста на Куликовом поле. 2 мая на Греческой площади произошли столкновения между активистами "антимайдана" и сторонниками "евромайдана" и футбольными фанатами. Палаточный городок был разрушен, а Дом профсоюзов, где укрылись представители "антимайдана", был подожжен националистами. В результате трагедии погибли 48 человек, более 250 получили ранения.

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украина, константин косачев, совет федерации, общество , одесса