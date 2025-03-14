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Евро дешевеет к доллару в преддверии выхода данных по инфляции в Германии
Евро дешевеет к доллару в преддверии выхода данных по инфляции в Германии - 14.03.2025, ПРАЙМ
Евро дешевеет к доллару в преддверии выхода данных по инфляции в Германии
Курс евро к доллару снижается в пятницу утром перед выходом окончательной статистики по инфляции в Германии, свидетельствуют данные торгов. | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T09:17+0300
2025-03-14T09:17+0300
2025-03-14T09:17+0300
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Курс евро к доллару снижается в пятницу утром перед выходом окончательной статистики по инфляции в Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.03 мск курс евро к доллару снижался до 1,0847 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0852 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 148,45 иены со 147,81 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,11%, до 103,95 пункта. Позже в пятницу выйдут данные по инфляции в Германии от Федерального статистического бюро страны (Destatis). Аналитики предполагают, что годовая инфляция в Германии по итогам февраля, согласно окончательной оценке, осталась на уровне предыдущего месяца в 2,3%. Также ожидается публикация предварительной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Ожидается, что в марте показатель снизился до 63,1 пункта с 64,7 пункта месяцем ранее.
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рынки
Евро дешевеет к доллару в преддверии выхода данных по инфляции в Германии
Евро дешевеет к доллару в ожидании данных по инфляции в Германии в пятницу утром
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Курс евро к доллару снижается в пятницу утром перед выходом окончательной статистики по инфляции в Германии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.03 мск курс евро к доллару снижался до 1,0847 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0852 доллара за евро.
Курс доллара к иене поднимался до 148,45 иены со 147,81 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,11%, до 103,95 пункта.
Позже в пятницу выйдут данные по инфляции в Германии от Федерального статистического бюро страны (Destatis). Аналитики предполагают, что годовая инфляция в Германии по итогам февраля, согласно окончательной оценке, осталась на уровне предыдущего месяца в 2,3%.
Также ожидается публикация предварительной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Ожидается, что в марте показатель снизился до 63,1 пункта с 64,7 пункта месяцем ранее.
Курс доллар растет к евро и снижается к иене после выхода статистики в США