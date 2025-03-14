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Евро и фунт стерлингов дешевеют к доллару
Евро и фунт стерлингов дешевеют к доллару - 14.03.2025, ПРАЙМ
Евро и фунт стерлингов дешевеют к доллару
Стоимость евро и фунта стерлингов к доллару в пятницу днем снижается после публикации статистики из стран еврозоны и Великобритании, свидетельствуют данные... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T12:17+0300
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Стоимость евро и фунта стерлингов к доллару в пятницу днем снижается после публикации статистики из стран еврозоны и Великобритании, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.08 мск курс фунта стерлингов к доллару уменьшается до 1,2927 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,2954 доллара, курс евро к доллару - до 1,0850 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0852 доллара за евро. Курс доллара к иене в то же время поднимается до 148,95 иены со 147,81 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растёт на 0,13%, до 103,98 пункта. Годовая инфляция в Германии в феврале, по окончательной оценке, составила 2,3%, как и месяцем ранее. Значение совпало с предварительной оценкой. Потребительские цены во Франции, по окончательной оценке, выросли в годовом выражении на 0,8%, в месячном выражении – не изменились, обе оценки совпали с предварительными. В то же время промышленное производство Великобритании в январе сократилось в месячном выражении на 0,9%, тогда как аналитики ожидали уменьшения лишь на 0,1%. Инвесторы обратили внимание и на то, что ВВП Великобритании в январе в месячном выражении снизился на 0,1% при прогнозе роста на те же 0,1%. Трейдеры теперь ожидают статистику из США, которая будет опубликована позднее в пятницу. Аналитики полагают, что индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, снизился до 63,1 пункта с 64,7 пункта месяцем ранее.
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Экономика, Рынки, Торги, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США
Евро и фунт стерлингов дешевеют к доллару
Евро и фунт стерлингов дешевеют к доллару после публикации макростатистики
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Стоимость евро и фунта стерлингов к доллару в пятницу днем снижается после публикации статистики из стран еврозоны и Великобритании, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.08 мск курс фунта стерлингов к доллару уменьшается до 1,2927 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,2954 доллара, курс евро к доллару - до 1,0850 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0852 доллара за евро.
Курс доллара к иене в то же время поднимается до 148,95 иены со 147,81 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растёт на 0,13%, до 103,98 пункта.
Годовая инфляция в Германии в феврале, по окончательной оценке, составила 2,3%, как и месяцем ранее. Значение совпало с предварительной оценкой. Потребительские цены во Франции, по окончательной оценке, выросли в годовом выражении на 0,8%, в месячном выражении – не изменились, обе оценки совпали с предварительными.
В то же время промышленное производство Великобритании в январе сократилось в месячном выражении на 0,9%, тогда как аналитики ожидали уменьшения лишь на 0,1%. Инвесторы обратили внимание и на то, что ВВП Великобритании в январе в месячном выражении снизился на 0,1% при прогнозе роста на те же 0,1%.
Трейдеры теперь ожидают статистику из США, которая будет опубликована позднее в пятницу. Аналитики полагают, что индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, снизился до 63,1 пункта с 64,7 пункта месяцем ранее.
Евро дешевеет к доллару в преддверии выхода данных по инфляции в Германии