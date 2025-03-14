https://1prime.ru/20250314/fas-855796863.html
ФАС проверяет практику скидок маркетплейсов
ФАС проверяет практику скидок маркетплейсов - 14.03.2025, ПРАЙМ
ФАС проверяет практику скидок маркетплейсов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России анализирует практику предоставления скидок на товары продавцов за счет маркетплейсов. Проверка проводится на... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T16:08+0300
2025-03-14T16:08+0300
2025-03-14T16:08+0300
ратэк
ozon
wildberries
максим шаскольский
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России анализирует практику предоставления скидок на товары продавцов за счет маркетплейсов. Проверка проводится на предмет соответствия антимонопольному законодательству. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ФАС.Ранее в СМИ появилась информация о том, что ФАС требует от Ozon и Wildberries обосновать механизмы автоакций, предусматривающих скидки за счет продавца, а также проводит проверку по жалобе РАТЭК на автоматические скидки за счет самих маркетплейсов."Распространяемая в СМИ информация о выдаче ФАС России предупреждений в адрес "Озон" и "Вайлдберриз" по заявлению РАТЭК не соответствует действительности. Ведомство не выдавало новых предупреждений в адрес двух крупнейших маркетплейсов. ... В настоящее время анализ установления скидок на товары продавцов за счет маркетплейсов (по обращениям РАТЭК и АКОРТ) ведомством не завершен. Служба изучает эту практику на соответствие требованиям антимонопольного законодательства", - заявили в пресс-службе. В пресс-службе напомнили о предупреждениях, выданных платформам 4 февраля 2025 года, касающихся добровольного, прозрачного и прогнозируемого участия продавцов в акциях. Срок исполнения по этим предупреждениям продлен до конца марта 2025 года.Представители Ozon и Wildberries заявили о намерении тщательно изучить обращение регулятора и ответственно подойти к выполнению его требований.В ноябре 2024 года ФАС уже заявляла о намерении рассмотреть вопрос об автоматическом установлении маркетплейсами скидок на предмет соответствия закону о защите конкуренции. Тогда газета "Коммерсант" сообщала о том, что член общественного совета при ФАС, Алексей Кожевников, обратился к главе службы, Максиму Шаскольскому, с просьбой рассмотреть автоакции маркетплейсов, предусматривающие скидки за счет продавца, на предмет возможного нарушения антимонопольного законодательства.
https://1prime.ru/20250314/tret-855774978.html
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ратэк, ozon, wildberries, максим шаскольский
РАТЭК, Ozon, Wildberries, Максим Шаскольский
ФАС проверяет практику скидок маркетплейсов
ФАС опровергла выдачу новых предупреждений марктеплейсам из-за скидок на товары
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России анализирует практику предоставления скидок на товары продавцов за счет маркетплейсов. Проверка проводится на предмет соответствия антимонопольному законодательству. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ФАС.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что ФАС требует от Ozon и Wildberries обосновать механизмы автоакций, предусматривающих скидки за счет продавца, а также проводит проверку по жалобе РАТЭК на автоматические скидки за счет самих маркетплейсов.
"Распространяемая в СМИ информация о выдаче ФАС России предупреждений в адрес "Озон" и "Вайлдберриз" по заявлению РАТЭК не соответствует действительности. Ведомство не выдавало новых предупреждений в адрес двух крупнейших маркетплейсов. ... В настоящее время анализ установления скидок на товары продавцов за счет маркетплейсов (по обращениям РАТЭК и АКОРТ) ведомством не завершен. Служба изучает эту практику на соответствие требованиям антимонопольного законодательства", - заявили в пресс-службе.
В пресс-службе напомнили о предупреждениях, выданных платформам 4 февраля 2025 года, касающихся добровольного, прозрачного и прогнозируемого участия продавцов в акциях. Срок исполнения по этим предупреждениям продлен до конца марта 2025 года.
Представители Ozon и Wildberries заявили о намерении тщательно изучить обращение регулятора и ответственно подойти к выполнению его требований.
В ноябре 2024 года ФАС уже заявляла о намерении рассмотреть вопрос об автоматическом установлении маркетплейсами скидок на предмет соответствия закону о защите конкуренции. Тогда газета "Коммерсант" сообщала о том, что член общественного совета при ФАС, Алексей Кожевников, обратился к главе службы, Максиму Шаскольскому, с просьбой рассмотреть автоакции маркетплейсов, предусматривающие скидки за счет продавца, на предмет возможного нарушения антимонопольного законодательства.
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