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Фьючерсы Уолл-стрит растут в преддверии выхода данных по экономике США - 14.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Фьючерсы Уолл-стрит растут в преддверии выхода данных по экономике США
Фьючерсы Уолл-стрит растут в преддверии выхода данных по экономике США - 14.03.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит растут в преддверии выхода данных по экономике США
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в пятницу перед выходом данных по экономике США, инвесторы также следят за новостями относительно... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T14:38+0300
2025-03-14T14:38+0300
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в пятницу перед выходом данных по экономике США, инвесторы также следят за новостями относительно возможной приостановки работы американского правительства, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.25 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимался на 0,53% - до 41 081 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 рос на 1,01% - до 19 443 пунктов, на индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,76%, до 5 569,25 пункта. В пятницу вечером будет опубликована предварительная оценка текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Ожидается, что в марте показатель снизился до 63,1 пункта с 64,7 пункта месяцем ранее. Корме того, аналитики продолжают оценивать возможности временной остановки правительства США на этой неделе. "Похоже, что законопроект о бюджете все еще находится на рассмотрении, несмотря на некоторые возражения со стороны демократов, и это подняло настроения на рынках в США, и, вероятно, также имеет определенный побочный эффект для Европы", - цитирует агентство Блумберг экономиста Julius Baer &amp; Co. Софи Альтерматт (Sophie Altermatt). Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о финансировании федерального правительства до 30 сентября 2025 года, который в случае одобрения сенатом позволит избежать шатдауна. Если конгресс не успеет принять законопроект до конца дня пятницы, 14 марта, США столкнутся с частичной приостановкой работы федерального правительства.
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рынки, торги, индексы, nasdaq composite, сша
Экономика, Рынки, Торги, Индексы, Nasdaq Composite, США
14:38 14.03.2025
 
Фьючерсы Уолл-стрит растут в преддверии выхода данных по экономике США

Фьючерсы Уолл-стрит растут перед выходом данных по экономике США в пятницу

© Фото : Public Domain/Billie Grace WardИнформационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
© Фото : Public Domain/Billie Grace Ward
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в пятницу перед выходом данных по экономике США, инвесторы также следят за новостями относительно возможной приостановки работы американского правительства, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 14.25 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимался на 0,53% - до 41 081 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 рос на 1,01% - до 19 443 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,76%, до 5 569,25 пункта.
В пятницу вечером будет опубликована предварительная оценка текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Ожидается, что в марте показатель снизился до 63,1 пункта с 64,7 пункта месяцем ранее.
Корме того, аналитики продолжают оценивать возможности временной остановки правительства США на этой неделе.
"Похоже, что законопроект о бюджете все еще находится на рассмотрении, несмотря на некоторые возражения со стороны демократов, и это подняло настроения на рынках в США, и, вероятно, также имеет определенный побочный эффект для Европы", - цитирует агентство Блумберг экономиста Julius Baer & Co. Софи Альтерматт (Sophie Altermatt).
Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о финансировании федерального правительства до 30 сентября 2025 года, который в случае одобрения сенатом позволит избежать шатдауна. Если конгресс не успеет принять законопроект до конца дня пятницы, 14 марта, США столкнутся с частичной приостановкой работы федерального правительства.
Уолл стрит, Нью-Йорк, США
Фьючерсы Уолл-стрит растут в ожидании данных по инфляции в США
12 марта, 14:35
 
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