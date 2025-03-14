https://1prime.ru/20250314/g7-855796042.html

Министры G7 поддержали предложение о прекращении огня на Украине

Министры G7 поддержали предложение о прекращении огня на Украине - 14.03.2025, ПРАЙМ

Министры G7 поддержали предложение о прекращении огня на Украине

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сообщила, что на встрече глава внешнеполитических ведомств "семерки" была поддержана идея прекращения огня на... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T15:44+0300

2025-03-14T15:44+0300

2025-03-14T15:44+0300

политика

украина

канада

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg

ВАШИНГТОН, 14 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сообщила, что на встрече глава внешнеполитических ведомств "семерки" была поддержана идея прекращения огня на Украине. "Все министры G7 согласились с предложением США о прекращении огня, теперь мы изучаем российскую реакцию. Мяч теперь на стороне России, что касается Украины", - сказала Жоли журналистам. Трансляцию мероприятия вели в YouTube канадские телеканалы.

https://1prime.ru/20250314/nato-855794947.html

украина

канада

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, канада, общество