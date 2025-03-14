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Министры G7 поддержали предложение о прекращении огня на Украине
Министры G7 поддержали предложение о прекращении огня на Украине - 14.03.2025, ПРАЙМ
Министры G7 поддержали предложение о прекращении огня на Украине
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сообщила, что на встрече глава внешнеполитических ведомств "семерки" была поддержана идея прекращения огня на... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T15:44+0300
2025-03-14T15:44+0300
2025-03-14T15:44+0300
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ВАШИНГТОН, 14 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сообщила, что на встрече глава внешнеполитических ведомств "семерки" была поддержана идея прекращения огня на Украине. "Все министры G7 согласились с предложением США о прекращении огня, теперь мы изучаем российскую реакцию. Мяч теперь на стороне России, что касается Украины", - сказала Жоли журналистам. Трансляцию мероприятия вели в YouTube канадские телеканалы.
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Политика, УКРАИНА, КАНАДА, Общество
Министры G7 поддержали предложение о прекращении огня на Украине
МИД Канады: министры G7 поддержали предложение о прекращении огня на Украине
ВАШИНГТОН, 14 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сообщила, что на встрече глава внешнеполитических ведомств "семерки" была поддержана идея прекращения огня на Украине.
"Все министры G7 согласились с предложением США о прекращении огня, теперь мы изучаем российскую реакцию. Мяч теперь на стороне России, что касается Украины", - сказала Жоли журналистам.
Трансляцию мероприятия вели в YouTube канадские телеканалы.
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