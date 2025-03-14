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Биржевые цены на газ в Европе выросли на 2 процента

Биржевые цены на газ в Европе выросли на 2 процента - 14.03.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе выросли на 2 процента

Биржевые цены на газ в Европе в пятницу прибавляют около 2%, превышая 480 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T15:10+0300

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу прибавляют около 2%, превышая 480 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 461,4 доллара (–2,4%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 14.49 мск их стоимость составляет 482,7 доллара (+2,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 476,4 доллара за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.

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газ, торги, европа