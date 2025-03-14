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В Европе выросли цены на газ
В Европе выросли цены на газ - 14.03.2025, ПРАЙМ
В Европе выросли цены на газ
Биржевые цены на газ в Европе в пятницу выросли на 0,5% – до 475 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 14.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу выросли на 0,5% – до 475 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 461,4 доллара (-2,4%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 457,8 доллара (-3,1%), ценовой максимум – 483,6 доллара (+2,3%). Последние фьючерсы торговались по 475,2 доллара (+0,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 472,6 доллара за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.
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европа, газ, цены
Экономика, ЕВРОПА, Газ, цены
В Европе выросли цены на газ
Цены на газ в Европе выросли на 0,5% - до $475 за тысячу кубометров
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу выросли на 0,5% – до 475 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 461,4 доллара (-2,4%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 457,8 доллара (-3,1%), ценовой максимум – 483,6 доллара (+2,3%). Последние фьючерсы торговались по 475,2 доллара (+0,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 472,6 доллара за тысячу кубометров.
Биржевые цены на газ в Европе снизились на 4 процента
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.