https://1prime.ru/20250314/glorax-855777016.html
Девелопер GloraX имеет хороший потенциал для выхода на IPO
Девелопер GloraX имеет хороший потенциал для выхода на IPO - 14.03.2025, ПРАЙМ
Девелопер GloraX имеет хороший потенциал для выхода на IPO
Прошлый год оказался непростым для российского сектора недвижимости. По оценкам "Дом.РФ", россияне приобрели жилой недвижимости на 14,4 триллиона рублей против... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T09:00+0300
2025-03-14T09:00+0300
2025-03-14T09:56+0300
недвижимость
бизнес
ipo
эксклюзив
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Прошлый год оказался непростым для российского сектора недвижимости. По оценкам "Дом.РФ", россияне приобрели жилой недвижимости на 14,4 триллиона рублей против 18 триллионов в 2023-м, что означает падение показателя на 20%. Сказались отмены различных вариантов льготных ипотек, а также - рост рублевых ставок вслед за ключевой ставкой ЦБ РФ, что переключило интерес покупателей на, в частности, на депозиты.Негативные тенденции отразил и рынок акций сектора недвижимости. Так, отраслевой индекс Мосбиржи за 2024 год упал на 35,5%. Между тем, с начала года этот индикатор вырос на 15,6%. В этих условиях у инвесторов есть стимул для поиска недооцененных активов.Компания GloraX, один из лидеров российского рынка девелопмента по темпам региональной экспансии, провела в Москве первый в истории компании "День инвестора", по итогам которого опрошенные ПРАЙМом эксперты сделали вывод, что компания демонстрирует высокие показатели роста и готова по мере нормализации денежно-кредитной политики ЦБ РФ выйти на рынок первичного размещения акций (IPO)."Мы считаем, что итоги 2024 года обусловлены сильными продажами, масштабированием компании за предыдущие периоды. В 2023 году объем продаж застройщика составил 19 миллиардов рублей - на 73% выше уровней 2022 года, в 2024 году - 31,2 миллиарда - на 64% выше уровней 2023 года. При этом мастер-девелопмент позволяет компании сохранять высокую маржинальность", - комментирует старший аналитик Альфа-Банка Ирина Фомкина.В 2025 году компания планирует увеличить выручку на 50% — до 45 миллиардов рублей. Показатель EBITDA за 2024 год, как ожидается, составил 9 миллиардов рублей при рентабельности 30%. В 2025 году ожидается рост этого показателя до не менее чем 13,5 миллиарда рублей, сообщила компания.Важные плюсы GloraX – это экспансия в регионы со своим продуктом и компетенции в области лэнд-девелопмента, комментирует старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов. "Покупают дешево участки и быстро выводят их в оборот и второе – существенно увеличивают площади за счет механизмов комплексного развития территорий, договариваясь с местными властями", - поясняет он.Что касается результатов компании – они хорошие, а будут лучше: у них высокая маржа и высокие темпы роста на падающем рынке, и это большое достижение, резюмирует Ибрагимов.В плане инвестиционной привлекательности, показателем может стать выход компании на IPO, который на российском рынке сейчас на 100% зависит от уровня ключевой ставки ЦБ РФ, отмечает эксперт."Пока она высока (21% годовых), мало кто из инвесторов в принципе будет покупать акции, однако, когда ставки снизятся, GloraX будет готов к IPO, поскольку инвесторы уже знают положительную историю компании в плане заемщика на долговом рынке", - говорит Ибрагимов из Газпромбанка.С ним соглашается и Фомкина из Альфа-Банка: "У компании безусловно есть потенциал для выхода на IPO при нормализации рыночной ситуации (при изменении денежно-кредитной политики)".Между тем, старший аналитик по сектору недвижимости Синара Банка Мария Лукина считает, что инвесторы ждут новые инвестиционно привлекательные истории. "Застройщики могут стать такими, если стратегия будет отвечать лучшим практикам и учитывать тенденции, в условиях которых они смогут нивелировать последствия макроэкономической ситуации. Оценка на размещении также будет иметь важнейшее значение", - резюмирует она.
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Дмитрий Майоров
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ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Дмитрий Майоров
https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg
недвижимость, бизнес, ipo, эксклюзив
Недвижимость, Бизнес, IPO, Эксклюзив
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Прошлый год оказался непростым для российского сектора недвижимости. По оценкам "Дом.РФ", россияне приобрели жилой недвижимости на 14,4 триллиона рублей против 18 триллионов в 2023-м, что означает падение показателя на 20%. Сказались отмены различных вариантов льготных ипотек, а также - рост рублевых ставок вслед за ключевой ставкой ЦБ РФ, что переключило интерес покупателей на, в частности, на депозиты.
Негативные тенденции отразил и рынок акций сектора недвижимости. Так, отраслевой индекс Мосбиржи за 2024 год упал на 35,5%. Между тем, с начала года этот индикатор вырос на 15,6%. В этих условиях у инвесторов есть стимул для поиска недооцененных активов.
Компания GloraX, один из лидеров российского рынка девелопмента по темпам региональной экспансии, провела в Москве первый в истории компании "День инвестора", по итогам которого опрошенные ПРАЙМом эксперты сделали вывод, что компания демонстрирует высокие показатели роста и готова по мере нормализации денежно-кредитной политики ЦБ РФ выйти на рынок первичного размещения акций (IPO).
"Мы считаем, что итоги 2024 года обусловлены сильными продажами, масштабированием компании за предыдущие периоды. В 2023 году объем продаж застройщика составил 19 миллиардов рублей - на 73% выше уровней 2022 года, в 2024 году - 31,2 миллиарда - на 64% выше уровней 2023 года. При этом мастер-девелопмент позволяет компании сохранять высокую маржинальность", - комментирует старший аналитик Альфа-Банка Ирина Фомкина.
В 2025 году компания планирует увеличить выручку на 50% — до 45 миллиардов рублей. Показатель EBITDA за 2024 год, как ожидается, составил 9 миллиардов рублей при рентабельности 30%. В 2025 году ожидается рост этого показателя до не менее чем 13,5 миллиарда рублей, сообщила компания.
Важные плюсы GloraX – это экспансия в регионы со своим продуктом и компетенции в области лэнд-девелопмента, комментирует старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов. "Покупают дешево участки и быстро выводят их в оборот и второе – существенно увеличивают площади за счет механизмов комплексного развития территорий, договариваясь с местными властями", - поясняет он.
Что касается результатов компании – они хорошие, а будут лучше: у них высокая маржа и высокие темпы роста на падающем рынке, и это большое достижение, резюмирует Ибрагимов.
В плане инвестиционной привлекательности, показателем может стать выход компании на IPO, который на российском рынке сейчас на 100% зависит от уровня ключевой ставки ЦБ РФ, отмечает эксперт.
"Пока она высока (21% годовых), мало кто из инвесторов в принципе будет покупать акции, однако, когда ставки снизятся, GloraX будет готов к IPO, поскольку инвесторы уже знают положительную историю компании в плане заемщика на долговом рынке", - говорит Ибрагимов из Газпромбанка.
С ним соглашается и Фомкина из Альфа-Банка: "У компании безусловно есть потенциал для выхода на IPO при нормализации рыночной ситуации (при изменении денежно-кредитной политики)".
Между тем, старший аналитик по сектору недвижимости Синара Банка Мария Лукина считает, что инвесторы ждут новые инвестиционно привлекательные истории. "Застройщики могут стать такими, если стратегия будет отвечать лучшим практикам и учитывать тенденции, в условиях которых они смогут нивелировать последствия макроэкономической ситуации. Оценка на размещении также будет иметь важнейшее значение", - резюмирует она.
Glorax увеличил продажи недвижимости