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Девелопер GloraX имеет хороший потенциал для выхода на IPO

Девелопер GloraX имеет хороший потенциал для выхода на IPO - 14.03.2025, ПРАЙМ

Девелопер GloraX имеет хороший потенциал для выхода на IPO

Прошлый год оказался непростым для российского сектора недвижимости. По оценкам "Дом.РФ", россияне приобрели жилой недвижимости на 14,4 триллиона рублей против... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T09:00+0300

2025-03-14T09:00+0300

2025-03-14T09:56+0300

недвижимость

бизнес

ipo

эксклюзив

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Прошлый год оказался непростым для российского сектора недвижимости. По оценкам "Дом.РФ", россияне приобрели жилой недвижимости на 14,4 триллиона рублей против 18 триллионов в 2023-м, что означает падение показателя на 20%. Сказались отмены различных вариантов льготных ипотек, а также - рост рублевых ставок вслед за ключевой ставкой ЦБ РФ, что переключило интерес покупателей на, в частности, на депозиты.Негативные тенденции отразил и рынок акций сектора недвижимости. Так, отраслевой индекс Мосбиржи за 2024 год упал на 35,5%. Между тем, с начала года этот индикатор вырос на 15,6%. В этих условиях у инвесторов есть стимул для поиска недооцененных активов.Компания GloraX, один из лидеров российского рынка девелопмента по темпам региональной экспансии, провела в Москве первый в истории компании "День инвестора", по итогам которого опрошенные ПРАЙМом эксперты сделали вывод, что компания демонстрирует высокие показатели роста и готова по мере нормализации денежно-кредитной политики ЦБ РФ выйти на рынок первичного размещения акций (IPO)."Мы считаем, что итоги 2024 года обусловлены сильными продажами, масштабированием компании за предыдущие периоды. В 2023 году объем продаж застройщика составил 19 миллиардов рублей - на 73% выше уровней 2022 года, в 2024 году - 31,2 миллиарда - на 64% выше уровней 2023 года. При этом мастер-девелопмент позволяет компании сохранять высокую маржинальность", - комментирует старший аналитик Альфа-Банка Ирина Фомкина.В 2025 году компания планирует увеличить выручку на 50% — до 45 миллиардов рублей. Показатель EBITDA за 2024 год, как ожидается, составил 9 миллиардов рублей при рентабельности 30%. В 2025 году ожидается рост этого показателя до не менее чем 13,5 миллиарда рублей, сообщила компания.Важные плюсы GloraX – это экспансия в регионы со своим продуктом и компетенции в области лэнд-девелопмента, комментирует старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов. "Покупают дешево участки и быстро выводят их в оборот и второе – существенно увеличивают площади за счет механизмов комплексного развития территорий, договариваясь с местными властями", - поясняет он.Что касается результатов компании – они хорошие, а будут лучше: у них высокая маржа и высокие темпы роста на падающем рынке, и это большое достижение, резюмирует Ибрагимов.В плане инвестиционной привлекательности, показателем может стать выход компании на IPO, который на российском рынке сейчас на 100% зависит от уровня ключевой ставки ЦБ РФ, отмечает эксперт."Пока она высока (21% годовых), мало кто из инвесторов в принципе будет покупать акции, однако, когда ставки снизятся, GloraX будет готов к IPO, поскольку инвесторы уже знают положительную историю компании в плане заемщика на долговом рынке", - говорит Ибрагимов из Газпромбанка.С ним соглашается и Фомкина из Альфа-Банка: "У компании безусловно есть потенциал для выхода на IPO при нормализации рыночной ситуации (при изменении денежно-кредитной политики)".Между тем, старший аналитик по сектору недвижимости Синара Банка Мария Лукина считает, что инвесторы ждут новые инвестиционно привлекательные истории. "Застройщики могут стать такими, если стратегия будет отвечать лучшим практикам и учитывать тенденции, в условиях которых они смогут нивелировать последствия макроэкономической ситуации. Оценка на размещении также будет иметь важнейшее значение", - резюмирует она.

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Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

недвижимость, бизнес, ipo, эксклюзив