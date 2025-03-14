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В ГД предложили ввести коэффициент для многодетных предпринимателей

В ГД предложили ввести коэффициент для многодетных предпринимателей - 14.03.2025, ПРАЙМ

В ГД предложили ввести коэффициент для многодетных предпринимателей

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин ("Единая Россия") предложил ввести семейный налоговый коэффициент для многодетных | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T09:59+0300

2025-03-14T09:59+0300

2025-03-14T09:59+0300

экономика

россия

госдума

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин ("Единая Россия") предложил ввести семейный налоговый коэффициент для многодетных малых предпринимателей и самозанятых. "Введение семейного коэффициента позволило бы адаптировать налоговую систему под реальные потребности многодетных индивидуальных предпринимателей и самозанятых, снижая для них совокупную фискальную нагрузку пропорционально количеству детей в семье. В классической налоговой модели расчет обязательных отчислений не учитывает индивидуальные обстоятельства налогоплательщика, тогда как в случае многодетных семей финансовые обязательства значительно возрастают. Если применить корректирующий коэффициент, уменьшающий совокупный налог с ростом числа детей в семье, то это позволило бы перераспределить налоговое бремя более рационально", - сказал Говырин РИА Новости. Депутат отметил, что оптимизация налоговой нагрузки для больших многодетных семей с учетом количества детей позволила бы не только поддержать российский семейный бизнес, но и стимулировать его долгосрочное развитие, обеспечивая стабильность доходов и преемственность. Согласно его предложению, самозанятый, который платит 6% налога, при наличии трех детей мог бы рассчитывать на понижающий коэффициент 0,9, что привело бы к снижению ставки до 5,4%, если детей четверо и коэффициент снижается до 0,85, то налоговая ставка уже составляла бы 5,1%. "Аналогичный принцип можно было бы применить к ИП, где корректировка затронула бы не только налоговую ставку, но и страховые взносы, что позволило бы немного снизить обязательные платежи. Такой механизм создавал бы баланс между поддержкой семейного предпринимательства и сохранением налоговой базы государства, не вызывая критичного снижения поступлений в бюджет", - отметил парламентарий. Депутат считает, что такие налоговые послабления должны распространяться именно на малый бизнес - ИП и самозанятых, поскольку в случае организаций с юридическим лицом возможны злоупотребления, связанные с фиктивным назначением многодетных родителей на ключевые позиции с целью получения льгот. "Кроме того, важно предусмотреть ограничения, чтобы инициативой, предназначенной для наших российских многодетных семей, не воспользовались мигранты, которые находят всяческие лазейки в законодательстве, чтобы получать меры поддержки в России, а также важно продумать и предусмотреть законодательные ограничения, которые бы предотвратили различные методы использование механизма такой поддержки не по назначению", - подчеркнул он. По его мнению, введение подобной системы позволило бы не только уменьшить финансовую нагрузку на многодетных предпринимателей, но и способствовало бы росту устойчивости их бизнеса, а в долгосрочной перспективе могло бы снизить количество закрывающихся малых предприятий, поскольку налоговые послабления обеспечивали бы больше возможностей для дальнейшего масштабирования, найма сотрудников и инвестиций в развитие. "Из небольшого бизнеса постепенно росли бы семейные компании, получив шанс не только стабильно функционировать, но и передавать бизнес по наследству, формируя традиции предпринимательской преемственности. Такой подход мог бы стать одной из важных мер, позволяющих не просто поддерживать многодетных предпринимателей точечно, а создавать системные условия для их долговременного присутствия в экономике городов и сёл по всей стране", - добавил Говырин. -0-

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россия, госдума