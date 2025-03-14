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Рейс из Новосибирска на Сахалин перенаправлен в Хабаровск - 14.03.2025, ПРАЙМ
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Рейс из Новосибирска на Сахалин перенаправлен в Хабаровск
Рейс из Новосибирска на Сахалин перенаправлен в Хабаровск - 14.03.2025, ПРАЙМ
Рейс из Новосибирска на Сахалин перенаправлен в Хабаровск
Рейс из Новосибирска на Сахалин в пятницу перенаправлен в Хабаровск по метеоусловиям, сообщает аэропорт Южно-Сахалинска. | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T02:20+0300
2025-03-14T02:20+0300
бизнес
южно-сахалинск
новосибирск
сахалин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 мар - ПРАЙМ. Рейс из Новосибирска на Сахалин в пятницу перенаправлен в Хабаровск по метеоусловиям, сообщает аэропорт Южно-Сахалинска. "Самолет, выполняющий рейс S7-5257 из Новосибирска в Южно-Сахалинск, ушел на запасной аэродром в Хабаровск", - говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани. По информации пресс-службы аэровокзала Южно-Сахалинска, в настоящее время видимость на летном поле составляет 550 метров, порывы ветра достигают 20 метров в секунду. Идет низовая метель. Однако густой туман и сильный снегопад не помешали совершить посадку в Южно-Сахалинске самолетам авиакомпаний "Аврора" HZ 4697 из Пекина и "Россия" FV 6283 из Москвы. Службы аэровокзала активно расчищают проезды к терминалу и места стоянок воздушных судов.
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бизнес, южно-сахалинск, новосибирск, сахалин
Бизнес, Южно-Сахалинск, НОВОСИБИРСК, Сахалин
02:20 14.03.2025
 
Рейс из Новосибирска на Сахалин перенаправлен в Хабаровск

Рейс из Новосибирска на Сахалин перенаправлен в Хабаровск по метеоусловиям

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 мар - ПРАЙМ. Рейс из Новосибирска на Сахалин в пятницу перенаправлен в Хабаровск по метеоусловиям, сообщает аэропорт Южно-Сахалинска.
"Самолет, выполняющий рейс S7-5257 из Новосибирска в Южно-Сахалинск, ушел на запасной аэродром в Хабаровск", - говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.
По информации пресс-службы аэровокзала Южно-Сахалинска, в настоящее время видимость на летном поле составляет 550 метров, порывы ветра достигают 20 метров в секунду. Идет низовая метель.
Однако густой туман и сильный снегопад не помешали совершить посадку в Южно-Сахалинске самолетам авиакомпаний "Аврора" HZ 4697 из Пекина и "Россия" FV 6283 из Москвы. Службы аэровокзала активно расчищают проезды к терминалу и места стоянок воздушных судов.
 
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