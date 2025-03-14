https://1prime.ru/20250314/habarovsk-855772083.html

Рейс из Новосибирска на Сахалин перенаправлен в Хабаровск

Рейс из Новосибирска на Сахалин перенаправлен в Хабаровск - 14.03.2025, ПРАЙМ

Рейс из Новосибирска на Сахалин перенаправлен в Хабаровск

Рейс из Новосибирска на Сахалин в пятницу перенаправлен в Хабаровск по метеоусловиям, сообщает аэропорт Южно-Сахалинска. | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T02:20+0300

2025-03-14T02:20+0300

2025-03-14T02:20+0300

бизнес

южно-сахалинск

новосибирск

сахалин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855772083.jpg?1741908019

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 мар - ПРАЙМ. Рейс из Новосибирска на Сахалин в пятницу перенаправлен в Хабаровск по метеоусловиям, сообщает аэропорт Южно-Сахалинска. "Самолет, выполняющий рейс S7-5257 из Новосибирска в Южно-Сахалинск, ушел на запасной аэродром в Хабаровск", - говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани. По информации пресс-службы аэровокзала Южно-Сахалинска, в настоящее время видимость на летном поле составляет 550 метров, порывы ветра достигают 20 метров в секунду. Идет низовая метель. Однако густой туман и сильный снегопад не помешали совершить посадку в Южно-Сахалинске самолетам авиакомпаний "Аврора" HZ 4697 из Пекина и "Россия" FV 6283 из Москвы. Службы аэровокзала активно расчищают проезды к терминалу и места стоянок воздушных судов.

южно-сахалинск

новосибирск

сахалин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, южно-сахалинск, новосибирск, сахалин