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Фондовые индексы АТР в основном поднимаются
Фондовые индексы АТР в основном поднимаются - 14.03.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР в основном поднимаются
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром в основном растут, при этом гонконгский Hang Seng Index увеличивается более чем... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T08:12+0300
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром в основном растут, при этом гонконгский Hang Seng Index увеличивается более чем на 2,5%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.51 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 1,65%, до 3 413,98 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,63%, до 2 100,57 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 2,52%, до 24,054 пункта. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,13%, до 2 570,19 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,57%, до 7 792,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,87%, до 37 129,5 пункта. Поддерживает рост Hang Seng Index динамика акций компаний технологического сектора. Так, бумаги Xiaomi растут в цене на 2,18%, Alibaba - 3,27%, Baidu - 3,97%, Lenovo - на 1,05%. Инвесторы ожидают проведения в понедельник пресс-конференции в Китае министерства финансов страны, министерства торговли, Народного банка Китая и других государственных органов, на которой будут обсуждаться меры по стимулированию потребления, отмечает агентство Bloomberg.
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рынки, торги, индексы, азиатско-тихоокеанский регион, hang seng index, shenzhen composite, kospi
Экономика, Рынки, Торги, Индексы, Азиатско-Тихоокеанский регион, Hang Seng Index, Shenzhen Composite, KOSPI
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром в основном растут, при этом гонконгский Hang Seng Index увеличивается более чем на 2,5%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.51 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 1,65%, до 3 413,98 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,63%, до 2 100,57 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 2,52%, до 24,054 пункта. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,13%, до 2 570,19 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,57%, до 7 792,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,87%, до 37 129,5 пункта.
Поддерживает рост Hang Seng Index динамика акций компаний технологического сектора. Так, бумаги Xiaomi растут в цене на 2,18%, Alibaba - 3,27%, Baidu - 3,97%, Lenovo - на 1,05%.
Инвесторы ожидают проведения в понедельник пресс-конференции в Китае министерства финансов страны, министерства торговли, Народного банка Китая и других государственных органов, на которой будут обсуждаться меры по стимулированию потребления, отмечает агентство Bloomberg.
Фондовые индексы АТР в четверг сократились