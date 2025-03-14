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Фондовые индексы АТР преимущественно выросли
Фондовые индексы АТР преимущественно выросли - 14.03.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР преимущественно выросли
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно увеличились, свидетельствуют данные торгов. | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T12:54+0300
2025-03-14T12:54+0300
2025-03-14T12:54+0300
экономика
рынки
индексы
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гонконг
shenzhen composite
hang seng index
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно увеличились, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,81%, до 3 419,56 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 2,05%, до 2 109,37 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 2,12%, до 23 959,98 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,28%, до 2 566,36 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – вырос на 0,52%, до 7 789,7 пункта, японский Nikkei 225 – на 0,73%, до 37 078,5 пункта. Китайские биржи поддержало ожидание пресс-конференции министерства финансов страны, министерства торговли, Народного банка и других государственных органов, на которой будут обсуждаться меры по стимулированию потребления. "Пресс-конференция, посвященная росту потребления, подогрела ожидания в отношении поддержки. Но если на пресс-конференции не будет достаточно подробностей о повышении доходов, такой оптимизм может несколько ослабнуть", - прокомментировал агентству Блумберг директор пекинского инвестиционного банка Chanson & Co Шень Мэн (Shen Meng). Удорожание золота поддержало акции золотодобывающих компаний региона. Так, в ночь на пятницу цена золота впервые поднялась выше 3000 долларов за тройскую унцию. Акции Shandong Gold Mining в Шанхае подорожали на 3,6%, в Гонконге – на 5,5%, Chifeng Jilong Gold Mining – на 3,8% в Шанхае и на 2% в Гонконге, бумаги Zijin Mining Group – на 3,1% в Шанхае и на 4,9% в Гонконге; бумаги Northern Star Resources выросли в цене в Сиднее на 2,8%, Evolution Mining - на 4,6%.
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рынки, индексы, шанхай, гонконг, shenzhen composite, hang seng index, kospi, азиатско-тихоокеанский регион
Экономика, Рынки, Индексы, Шанхай, ГОНКОНГ, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI, Азиатско-Тихоокеанский регион
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно увеличились, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,81%, до 3 419,56 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 2,05%, до 2 109,37 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 2,12%, до 23 959,98 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,28%, до 2 566,36 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – вырос на 0,52%, до 7 789,7 пункта, японский Nikkei 225 – на 0,73%, до 37 078,5 пункта.
Китайские биржи поддержало ожидание пресс-конференции министерства финансов страны, министерства торговли, Народного банка и других государственных органов, на которой будут обсуждаться меры по стимулированию потребления.
"Пресс-конференция, посвященная росту потребления, подогрела ожидания в отношении поддержки. Но если на пресс-конференции не будет достаточно подробностей о повышении доходов, такой оптимизм может несколько ослабнуть", - прокомментировал агентству Блумберг директор пекинского инвестиционного банка Chanson & Co Шень Мэн (Shen Meng).
Удорожание золота поддержало акции золотодобывающих компаний региона. Так, в ночь на пятницу цена золота впервые поднялась выше 3000 долларов за тройскую унцию. Акции Shandong Gold Mining в Шанхае подорожали на 3,6%, в Гонконге – на 5,5%, Chifeng Jilong Gold Mining – на 3,8% в Шанхае и на 2% в Гонконге, бумаги Zijin Mining Group – на 3,1% в Шанхае и на 4,9% в Гонконге; бумаги Northern Star Resources выросли в цене в Сиднее на 2,8%, Evolution Mining - на 4,6%.
Фондовые индексы АТР в основном поднимаются