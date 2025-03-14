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Фондовые индексы США готовятся завершить неделю в минусе - 14.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Фондовые индексы США готовятся завершить неделю в минусе
Фондовые индексы США готовятся завершить неделю в минусе - 14.03.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США готовятся завершить неделю в минусе
Основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в пятницу, однако по итогам недели могут показать снижение на 3-4%, свидетельствуют данные торгов. | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T17:31+0300
2025-03-14T17:31+0300
экономика
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в пятницу, однако по итогам недели могут показать снижение на 3-4%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.27 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,61%, до 41 062,44 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,32%, до 17 531,34 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 1,05%, до 5 579,19 пункта. С начала недели Dow Jones снизился на 4%, Nasdaq Composite - на 3,6%, S&amp;P 500 - на 3,3%. Инвесторы с беспокойством оценивают влияние ряда факторов на фондовый рынок. "Рынки пытаются понять, где находится справедливая оценка фондового рынка, которому угрожают пошлины, сокращение бюджетных расходов и потенциальное ухудшение экономических данных", - цитирует агентство Блумберг директора по инвестициям BMO Wealth Management Юн-Ю Ма (Yung-Yu Ma). В пятницу трейдеры оценивали данные Мичиганского университета об индексе потребительских настроений в стране. Согласно предварительной оценке, в марте показатель сократился до 57,9 пункта с 64,7 пункта месяцем ранее, в то время как аналитики ждали снижение значения лишь до 63,1 пункта.
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рынки, индексы, dow jones, nasdaq composite, сша
Экономика, Рынки, Индексы, Dow Jones, Nasdaq Composite, США
17:31 14.03.2025
 
Фондовые индексы США готовятся завершить неделю в минусе

Фондовые индексы США готовятся завершить неделю в заметном минусе

Обама одержал победу над Уолл-стрит, но популярности себе не добавил
Обама одержал победу над Уолл-стрит, но популярности себе не добавил
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в пятницу, однако по итогам недели могут показать снижение на 3-4%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.27 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,61%, до 41 062,44 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,32%, до 17 531,34 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,05%, до 5 579,19 пункта.
С начала недели Dow Jones снизился на 4%, Nasdaq Composite - на 3,6%, S&P 500 - на 3,3%. Инвесторы с беспокойством оценивают влияние ряда факторов на фондовый рынок.
"Рынки пытаются понять, где находится справедливая оценка фондового рынка, которому угрожают пошлины, сокращение бюджетных расходов и потенциальное ухудшение экономических данных", - цитирует агентство Блумберг директора по инвестициям BMO Wealth Management Юн-Ю Ма (Yung-Yu Ma).
В пятницу трейдеры оценивали данные Мичиганского университета об индексе потребительских настроений в стране. Согласно предварительной оценке, в марте показатель сократился до 57,9 пункта с 64,7 пункта месяцем ранее, в то время как аналитики ждали снижение значения лишь до 63,1 пункта.
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
Фьючерсы Уолл-стрит растут в преддверии выхода данных по экономике США
14:38
 
ЭкономикаРынкиИндексыDow JonesNasdaq CompositeСША
 
 
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