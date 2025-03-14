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Фондовые индексы Европы растут после выхода данных по инфляции в Германии - 14.03.2025, ПРАЙМ
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Фондовые индексы Европы растут после выхода данных по инфляции в Германии
Фондовые индексы Европы растут после выхода данных по инфляции в Германии - 14.03.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы растут после выхода данных по инфляции в Германии
Основные фондовые индексы Европы растут в пятницу днем, инвесторы обратили внимание на выход окончательной оценки февральской инфляции в Германии,... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T13:31+0300
2025-03-14T13:31+0300
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в пятницу днем, инвесторы обратили внимание на выход окончательной оценки февральской инфляции в Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.25 мск британский индекс FTSE 100 увеличивался на 0,52%, до 8 588,36 пункта, французский CAC 40 - на 0,7%, до 7 994,08 пункта, немецкий DAX - на 0,77%, до 22 706,47 пункта. Ранее в пятницу были опубликованы данные по инфляции в Германии. Согласно окончательной оценке, годовая инфляция в стране по итогам февраля осталась на уровне января в 2,3%, что совпало с предварительной оценкой. Поддержку роста немецкому индексу DAX также может оказывать удорожание ценных бумаг автопроизводителя Daimler Truck Holding на 2,26% после выхода финансовых показателей по итогам 2024 года. Компания прогнозирует выручку в 2025 году на уровне 52-54 миллиарда евро, а увеличение скорректированного показателя EBIT на 5-15% по сравнению с предыдущим годом.
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рынки, индексы, торги
Экономика, Рынки, Индексы, Торги
13:31 14.03.2025
 
Фондовые индексы Европы растут после выхода данных по инфляции в Германии

Основные фондовые индексы Европы растут после выхода данных по инфляции в ФРГ

© Unsplash/Dimitri Karastelev Котировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Dimitri Karastelev
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в пятницу днем, инвесторы обратили внимание на выход окончательной оценки февральской инфляции в Германии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.25 мск британский индекс FTSE 100 увеличивался на 0,52%, до 8 588,36 пункта, французский CAC 40 - на 0,7%, до 7 994,08 пункта, немецкий DAX - на 0,77%, до 22 706,47 пункта.
Ранее в пятницу были опубликованы данные по инфляции в Германии. Согласно окончательной оценке, годовая инфляция в стране по итогам февраля осталась на уровне января в 2,3%, что совпало с предварительной оценкой.
Поддержку роста немецкому индексу DAX также может оказывать удорожание ценных бумаг автопроизводителя Daimler Truck Holding на 2,26% после выхода финансовых показателей по итогам 2024 года. Компания прогнозирует выручку в 2025 году на уровне 52-54 миллиарда евро, а увеличение скорректированного показателя EBIT на 5-15% по сравнению с предыдущим годом.
Котировки, сток
Российский рынок акций заметно растет
10:39
 
ЭкономикаРынкиИндексыТорги
 
 
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