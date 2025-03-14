Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле заявили о готовности российского рынка к зарубежным инвесторам - 14.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250314/investor-855788823.html
В Кремле заявили о готовности российского рынка к зарубежным инвесторам
В Кремле заявили о готовности российского рынка к зарубежным инвесторам - 14.03.2025, ПРАЙМ
В Кремле заявили о готовности российского рынка к зарубежным инвесторам
Россия ожидает прихода зарубежных инвесторов, рынок для них открыт. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T12:49+0300
2025-03-14T12:49+0300
экономика
бизнес
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/84195/11/841951161_0:119:3221:1931_1920x0_80_0_0_2ee81be3feba352a1417266d2fa118c9.jpg
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Россия ожидает прихода зарубежных инвесторов, рынок для них открыт. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Да, мы ждем иностранных инвесторов... но мы будем учитывать наш опыт", - подчеркнул он.Комментируя предложение о маркировке ушедших иностранных компаний, желающих вернуться обратно на российский рынок, пресс-секретарь выразил сомнение в поддержке данной инициативы."Я не думаю, что кто-то согласится с этой идеей", - сказал Песков журналистам.
https://1prime.ru/20250314/peskov-855778874.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84195/11/841951161_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_3dfdeb50e801ed0751a5deb224f481f8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, дмитрий песков
Экономика, Бизнес, Дмитрий Песков
12:49 14.03.2025
 
В Кремле заявили о готовности российского рынка к зарубежным инвесторам

Песков: Россия ждет иностранных инвесторов, рынок открыт

© POOL | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ В. Путина с премьер-министром Ирака М. ас-Судани
Встреча президента РФ В. Путина с премьер-министром Ирака М. ас-Судани
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Россия ожидает прихода зарубежных инвесторов, рынок для них открыт. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, мы ждем иностранных инвесторов... но мы будем учитывать наш опыт", - подчеркнул он.
Комментируя предложение о маркировке ушедших иностранных компаний, желающих вернуться обратно на российский рынок, пресс-секретарь выразил сомнение в поддержке данной инициативы.
"Я не думаю, что кто-то согласится с этой идеей", - сказал Песков журналистам.
Президент Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Песков назвал главные задачи нового посла России в США
09:35
 
ЭкономикаБизнесДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала