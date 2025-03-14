https://1prime.ru/20250314/investor-855788823.html
В Кремле заявили о готовности российского рынка к зарубежным инвесторам
В Кремле заявили о готовности российского рынка к зарубежным инвесторам - 14.03.2025, ПРАЙМ
В Кремле заявили о готовности российского рынка к зарубежным инвесторам
Россия ожидает прихода зарубежных инвесторов, рынок для них открыт. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T12:49+0300
2025-03-14T12:49+0300
2025-03-14T12:49+0300
экономика
бизнес
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Россия ожидает прихода зарубежных инвесторов, рынок для них открыт. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Да, мы ждем иностранных инвесторов... но мы будем учитывать наш опыт", - подчеркнул он.Комментируя предложение о маркировке ушедших иностранных компаний, желающих вернуться обратно на российский рынок, пресс-секретарь выразил сомнение в поддержке данной инициативы."Я не думаю, что кто-то согласится с этой идеей", - сказал Песков журналистам.
https://1prime.ru/20250314/peskov-855778874.html
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бизнес, дмитрий песков
Экономика, Бизнес, Дмитрий Песков
В Кремле заявили о готовности российского рынка к зарубежным инвесторам
Песков: Россия ждет иностранных инвесторов, рынок открыт
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Россия ожидает прихода зарубежных инвесторов, рынок для них открыт. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, мы ждем иностранных инвесторов... но мы будем учитывать наш опыт", - подчеркнул он.
Комментируя предложение о маркировке ушедших иностранных компаний, желающих вернуться обратно на российский рынок, пресс-секретарь выразил сомнение в поддержке данной инициативы.
"Я не думаю, что кто-то согласится с этой идеей", - сказал Песков журналистам.
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