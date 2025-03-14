https://1prime.ru/20250314/istochnik-855774402.html

Источник рассказал о проблемах с использованием банковских карт в Турции

Источник рассказал о проблемах с использованием банковских карт в Турции - 14.03.2025, ПРАЙМ

Источник рассказал о проблемах с использованием банковских карт в Турции

Сложности с использованием российскими туристами банковских карт на курортах Турции вызвали спрос на наличные, в ряде случаев это создает трудности при... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T05:45+0300

2025-03-14T05:45+0300

2025-03-14T05:45+0300

туризм

бизнес

финансы

сша

турция

рф

владимир путин

татьяна москалькова

газпромбанк

unionpay

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855774402.jpg?1741920355

АНКАРА, 14 мар – ПРАЙМ. Сложности с использованием российскими туристами банковских карт на курортах Турции вызвали спрос на наличные, в ряде случаев это создает трудности при бронировании отелей или оплате услуг, но индустрия всегда находит решение из ситуации, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник на туристическом рынке страны. Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов ранее заявил РИА Новости, что санкции создали проблемы в работе российских банковских карт в Турции, россиянам, планирующим поездки в республику, необходимо заранее прорабатывать вопросы оплаты. "Сложности с картами спровоцировали рост спроса на наличные деньги. В ряде случаев возникают трудности, в частности при решении вопроса бронирования отелей и оплате услуг. Туристические компании и отели понимают, что в итоге останутся в проигрыше, если не смогут найти решение проблемы, поэтому в большинстве случаев индустрия находит решение", - сказал собеседник агентства. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее сообщила, что провела первую встречу с главным омбудсменом Турецкой Республики Мехметом Акарджой, в ходе которой омбудсмены обсудили вопрос об ущемлении прав российских граждан в связи с трудностями использования российских банковских карт в Турции. Турецкое экономическое издание Ekonomim со ссылкой на представителей индустрии 5 декабря сообщало, что санкции США, введенные против Газпромбанка, стали причиной приостановки раннего бронирования российскими туристами курортных отелей в Турции. Подлаживание турецкой банковской системы под западные санкции вредит сотрудничеству Москвы и Анкары, в том числе в сфере туризма, заявил тогда Ерхов РИА Новости. В свою очередь, посольство Турции в России опровергло информацию о приостановке для туристов из РФ раннего бронирования отелей, оно продолжается в прежнем режиме, без препятствий. Крупнейшие турецкие туристические операторы опасаются, что платежные проблемы, вызванные санкциями США против Газпромбанка, могут снизить популярность страны среди российских туристов в новом сезоне, писало ранее Ekonomim. США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами UnionPay за рубежом. Как сообщал РИА Новости источник на финансовом рынке Турции, использование карт UnionPay Газпромбанка стало невозможным на всей территории страны из-за введенных США ограничений. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

сша

турция

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, финансы, сша, турция, рф, владимир путин, татьяна москалькова, газпромбанк, unionpay, минфин сша