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Источник рассказал о проблемах с использованием банковских карт в Турции - 14.03.2025, ПРАЙМ
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Источник рассказал о проблемах с использованием банковских карт в Турции
Источник рассказал о проблемах с использованием банковских карт в Турции - 14.03.2025, ПРАЙМ
Источник рассказал о проблемах с использованием банковских карт в Турции
Сложности с использованием российскими туристами банковских карт на курортах Турции вызвали спрос на наличные, в ряде случаев это создает трудности при... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T05:45+0300
2025-03-14T05:45+0300
туризм
бизнес
финансы
сша
турция
рф
владимир путин
татьяна москалькова
газпромбанк
unionpay
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АНКАРА, 14 мар – ПРАЙМ. Сложности с использованием российскими туристами банковских карт на курортах Турции вызвали спрос на наличные, в ряде случаев это создает трудности при бронировании отелей или оплате услуг, но индустрия всегда находит решение из ситуации, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник на туристическом рынке страны. Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов ранее заявил РИА Новости, что санкции создали проблемы в работе российских банковских карт в Турции, россиянам, планирующим поездки в республику, необходимо заранее прорабатывать вопросы оплаты. "Сложности с картами спровоцировали рост спроса на наличные деньги. В ряде случаев возникают трудности, в частности при решении вопроса бронирования отелей и оплате услуг. Туристические компании и отели понимают, что в итоге останутся в проигрыше, если не смогут найти решение проблемы, поэтому в большинстве случаев индустрия находит решение", - сказал собеседник агентства. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее сообщила, что провела первую встречу с главным омбудсменом Турецкой Республики Мехметом Акарджой, в ходе которой омбудсмены обсудили вопрос об ущемлении прав российских граждан в связи с трудностями использования российских банковских карт в Турции. Турецкое экономическое издание Ekonomim со ссылкой на представителей индустрии 5 декабря сообщало, что санкции США, введенные против Газпромбанка, стали причиной приостановки раннего бронирования российскими туристами курортных отелей в Турции. Подлаживание турецкой банковской системы под западные санкции вредит сотрудничеству Москвы и Анкары, в том числе в сфере туризма, заявил тогда Ерхов РИА Новости. В свою очередь, посольство Турции в России опровергло информацию о приостановке для туристов из РФ раннего бронирования отелей, оно продолжается в прежнем режиме, без препятствий. Крупнейшие турецкие туристические операторы опасаются, что платежные проблемы, вызванные санкциями США против Газпромбанка, могут снизить популярность страны среди российских туристов в новом сезоне, писало ранее Ekonomim. США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами UnionPay за рубежом. Как сообщал РИА Новости источник на финансовом рынке Турции, использование карт UnionPay Газпромбанка стало невозможным на всей территории страны из-за введенных США ограничений. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
туризм, бизнес, финансы, сша, турция, рф, владимир путин, татьяна москалькова, газпромбанк, unionpay, минфин сша
Туризм, Бизнес, Финансы, США, ТУРЦИЯ, РФ, Владимир Путин, Татьяна Москалькова, Газпромбанк, UnionPay, Минфин США
05:45 14.03.2025
 
Источник рассказал о проблемах с использованием банковских карт в Турции

Источник: проблемы с банковскими картами в Турции вызвали рост спроса на наличные

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АНКАРА, 14 мар – ПРАЙМ. Сложности с использованием российскими туристами банковских карт на курортах Турции вызвали спрос на наличные, в ряде случаев это создает трудности при бронировании отелей или оплате услуг, но индустрия всегда находит решение из ситуации, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник на туристическом рынке страны.
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов ранее заявил РИА Новости, что санкции создали проблемы в работе российских банковских карт в Турции, россиянам, планирующим поездки в республику, необходимо заранее прорабатывать вопросы оплаты.
"Сложности с картами спровоцировали рост спроса на наличные деньги. В ряде случаев возникают трудности, в частности при решении вопроса бронирования отелей и оплате услуг. Туристические компании и отели понимают, что в итоге останутся в проигрыше, если не смогут найти решение проблемы, поэтому в большинстве случаев индустрия находит решение", - сказал собеседник агентства.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее сообщила, что провела первую встречу с главным омбудсменом Турецкой Республики Мехметом Акарджой, в ходе которой омбудсмены обсудили вопрос об ущемлении прав российских граждан в связи с трудностями использования российских банковских карт в Турции.
Турецкое экономическое издание Ekonomim со ссылкой на представителей индустрии 5 декабря сообщало, что санкции США, введенные против Газпромбанка, стали причиной приостановки раннего бронирования российскими туристами курортных отелей в Турции. Подлаживание турецкой банковской системы под западные санкции вредит сотрудничеству Москвы и Анкары, в том числе в сфере туризма, заявил тогда Ерхов РИА Новости. В свою очередь, посольство Турции в России опровергло информацию о приостановке для туристов из РФ раннего бронирования отелей, оно продолжается в прежнем режиме, без препятствий. Крупнейшие турецкие туристические операторы опасаются, что платежные проблемы, вызванные санкциями США против Газпромбанка, могут снизить популярность страны среди российских туристов в новом сезоне, писало ранее Ekonomim.
США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами UnionPay за рубежом. Как сообщал РИА Новости источник на финансовом рынке Турции, использование карт UnionPay Газпромбанка стало невозможным на всей территории страны из-за введенных США ограничений.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
 
ТуризмБизнесФинансыСШАТУРЦИЯРФВладимир ПутинТатьяна МоскальковаГазпромбанкUnionPayМинфин США
 
 
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