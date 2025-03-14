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"Золотое яблоко" назвало самые популярные подарки на 8 марта

"Золотое яблоко" назвало самые популярные подарки на 8 марта - 14.03.2025, ПРАЙМ

"Золотое яблоко" назвало самые популярные подарки на 8 марта

Ритейлер "Золотое яблоко" зафиксировал резкий рост спроса на переживающие волну популярности светодиодные маски: в преддверии 8 марта их покупали в 10 раз чаще, | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T05:51+0300

2025-03-14T05:51+0300

2025-03-14T05:51+0300

бизнес

москва

золотое яблоко

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Ритейлер "Золотое яблоко" зафиксировал резкий рост спроса на переживающие волну популярности светодиодные маски: в преддверии 8 марта их покупали в 10 раз чаще, чем год назад; однако самым популярным подарком оказались подарочные карты, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "По сравнению с прошлым годом спрос на ряд товаров вырос выше среднего. Так, трендовыми подарками 2025 года стали светодиодные маски для лица (рост продаж в 10 раз), наушники (в 7 раз), тональные основы (в 5 раз), сухие шампуни (в 4 раза)", - говорится в сообщении. Однако самым популярным подарком по объему продаж оказались подарочные карты - спрос на них вырос в рекордные для этой категории 1,5 раза, отмечает компания. "Среди продуктов в топе продаж традиционно оказались уходовые средства (крема, сыворотки, шампуни, маски), парфюм, особенно разнообразная нишевая парфюмерия, и средства для макияжа (тушь, тональные основы)", - рассказали также в пресс-службе ритейлера. Помимо бьюти-товаров, на 8 марта россияне дарили друг другу технику, товары для дома и аксессуары: максимальным спросом пользовались стайлеры, косметологические аппараты и фены, диффузоры и свечи, косметички, сумки, серьги и кольца. Как до, так и после праздника в магазинах "Золотое яблоко" накапливались огромные очереди, получившие огласку в СМИ и социальных сетях, добавили в компании. "Онлайн остался за кадром, но трафик на сайт и в приложение в период с 1 по 9 марта увеличился в 1,5 раза", - отметили там.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, москва, золотое яблоко