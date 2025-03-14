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В "Яндекс Рекламе" рассказали, как россияне ищут неизвестные предметы

В "Яндекс Рекламе" рассказали, как россияне ищут неизвестные предметы - 14.03.2025, ПРАЙМ

В "Яндекс Рекламе" рассказали, как россияне ищут неизвестные предметы

Россияне при поиске в интернете неизвестных им предметов, как правило, употребляют слово "штука" в комбинации с пятью глаголами - "делает", "держит",... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T06:31+0300

2025-03-14T06:31+0300

2025-03-14T06:31+0300

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москва

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Россияне при поиске в интернете неизвестных им предметов, как правило, употребляют слово "штука" в комбинации с пятью глаголами - "делает", "держит", "закрывает", "убирает" или "показывает", рассказали РИА Новости в "Яндекс Рекламе". "В 2024 году пользователи искали товары по их описанию, а не по точным названиям. Например, люди спрашивают: "как называется штука, которая закрывает уши, но не шапка" или "штука, которая стреляет мячами для собак". По данным аналитики "Яндекс Поиска", количество таких запросов "с загадкой" достигло 1,5 миллиона", - сказал руководитель по развитию e-com продуктов "Яндекс Рекламы" Дмитрий Пузенков. По его словам, чаще всего слово "штука" сочетают с пятью глаголами: обычно она что-то "делает", "держит", "закрывает", "убирает" или "показывает". "Например, наибольшее количество запросов со словом "делает" связано с инструментами для завивки волос - "штуки, которые делают кудри". Также в топ-5 таких словосочетаний с этим глаголом вошли "делает дырки в бумаге", "делает маски для лица", "делает значки" и "делает дубли в кино", - добавил он. На втором месте словосочетание "штуки, которые держат…", а самые востребованные дополнения к нему - "телефоны", "чулки", "шторы", "волосы при умывании или макияже", "галстук". В топ-3 оказалась "штука, которая закрывает…" в частности, "ванны снизу", "батареи", "лица на морозе", "глаз перед сном" и "глаз у окулиста". "На четвертом месте "штуки, которые убирают". Лидером по запросам оказался пипидастр (щетка для удаления пыли). Также пользователи хотят узнать названия предметов, способные убрать волосы с лица, катышки, кутикулу и шерсть с одежды. Замыкают топ "штуки, которые показывают" – "видео на стене", "направление ветра", "скорость в машине", "пульс" и "дорогу в машине", - заключил Пузенков.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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