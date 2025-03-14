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Поврежденный кабель связи между Финляндией и Германией отремонтировали
Поврежденный кабель связи между Финляндией и Германией отремонтировали - 14.03.2025, ПРАЙМ
Поврежденный кабель связи между Финляндией и Германией отремонтировали
Подводный кабель связи между Финляндией и Германией C-Lion1, поврежденный в январе, отремонтирован, сообщает в пятницу компания-оператор Cinia. | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T17:42+0300
2025-03-14T17:42+0300
2025-03-14T17:42+0300
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Подводный кабель связи между Финляндией и Германией C-Lion1, поврежденный в январе, отремонтирован, сообщает в пятницу компания-оператор Cinia. Телеканал SVT сообщил 21 февраля об очередном повреждении кабеля в Балтийском море у шведского острова Готланд. Cinia сообщала, что обнаруженное повреждение C-Lion1 не повлияло на работу соединения и могло произойти еще в январе. "Неисправность шунта в подводном кабеле C-Lion1 компании Cinia была устранена. Неисправность кабеля была незначительной, и связь по кабелю работала нормально", - говорится в сообщении. По словам оператора, кабель предположительно повредился в январе в том же районе, где произошло повреждение соединения между Швецией и Латвией. Подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией повредился 26 января. Прокуратура Швеции задерживала болгарский сухогруз "Вежен" по подозрению в обрыве кабеля, позднее арест с судна был снят. Следователи пришли к выводу, что судно действительно повредило кабель, однако это не было диверсией. Обрыву кабеля способствовали сочетание погодных условий, недостатков оборудования и навыков мореплавания.
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Поврежденный кабель связи между Финляндией и Германией отремонтировали
Поврежденный кабель связи между Финляндией и Германией C-Lion1 отремонтировали
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Подводный кабель связи между Финляндией и Германией C-Lion1, поврежденный в январе, отремонтирован, сообщает в пятницу компания-оператор Cinia.
Телеканал SVT сообщил 21 февраля об очередном повреждении кабеля в Балтийском море у шведского острова Готланд. Cinia сообщала, что обнаруженное повреждение C-Lion1 не повлияло на работу соединения и могло произойти еще в январе.
"Неисправность шунта в подводном кабеле C-Lion1 компании Cinia была устранена. Неисправность кабеля была незначительной, и связь по кабелю работала нормально", - говорится в сообщении.
По словам оператора, кабель предположительно повредился в январе в том же районе, где произошло повреждение соединения между Швецией и Латвией.
Подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией повредился 26 января. Прокуратура Швеции задерживала болгарский сухогруз "Вежен" по подозрению в обрыве кабеля, позднее арест с судна был снят. Следователи пришли к выводу, что судно действительно повредило кабель, однако это не было диверсией. Обрыву кабеля способствовали сочетание погодных условий, недостатков оборудования и навыков мореплавания.
Финская полиция начала расследование повреждения кабеля C-Lion1