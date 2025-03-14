Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Поврежденный кабель связи между Финляндией и Германией отремонтировали - 14.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250314/kabel-855800703.html
Поврежденный кабель связи между Финляндией и Германией отремонтировали
Поврежденный кабель связи между Финляндией и Германией отремонтировали - 14.03.2025, ПРАЙМ
Поврежденный кабель связи между Финляндией и Германией отремонтировали
Подводный кабель связи между Финляндией и Германией C-Lion1, поврежденный в январе, отремонтирован, сообщает в пятницу компания-оператор Cinia. | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T17:42+0300
2025-03-14T17:42+0300
швеция
общество
финляндия
германия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/05/852605814_0:94:3309:1955_1920x0_80_0_0_2ab58a65ddc69b9b23fcda21adfe545f.jpg
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Подводный кабель связи между Финляндией и Германией C-Lion1, поврежденный в январе, отремонтирован, сообщает в пятницу компания-оператор Cinia. Телеканал SVT сообщил 21 февраля об очередном повреждении кабеля в Балтийском море у шведского острова Готланд. Cinia сообщала, что обнаруженное повреждение C-Lion1 не повлияло на работу соединения и могло произойти еще в январе. "Неисправность шунта в подводном кабеле C-Lion1 компании Cinia была устранена. Неисправность кабеля была незначительной, и связь по кабелю работала нормально", - говорится в сообщении. По словам оператора, кабель предположительно повредился в январе в том же районе, где произошло повреждение соединения между Швецией и Латвией. Подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией повредился 26 января. Прокуратура Швеции задерживала болгарский сухогруз "Вежен" по подозрению в обрыве кабеля, позднее арест с судна был снят. Следователи пришли к выводу, что судно действительно повредило кабель, однако это не было диверсией. Обрыву кабеля способствовали сочетание погодных условий, недостатков оборудования и навыков мореплавания.
https://1prime.ru/20250221/rasledovanie-855143677.html
швеция
финляндия
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/05/852605814_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_9b6e9da449dcc0fead87c334f483ac4a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
швеция, общество , финляндия, германия
ШВЕЦИЯ, Общество , ФИНЛЯНДИЯ, ГЕРМАНИЯ
17:42 14.03.2025
 
Поврежденный кабель связи между Финляндией и Германией отремонтировали

Поврежденный кабель связи между Финляндией и Германией C-Lion1 отремонтировали

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкеры с нефтью
Танкеры с нефтью - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Подводный кабель связи между Финляндией и Германией C-Lion1, поврежденный в январе, отремонтирован, сообщает в пятницу компания-оператор Cinia.
Телеканал SVT сообщил 21 февраля об очередном повреждении кабеля в Балтийском море у шведского острова Готланд. Cinia сообщала, что обнаруженное повреждение C-Lion1 не повлияло на работу соединения и могло произойти еще в январе.
"Неисправность шунта в подводном кабеле C-Lion1 компании Cinia была устранена. Неисправность кабеля была незначительной, и связь по кабелю работала нормально", - говорится в сообщении.
По словам оператора, кабель предположительно повредился в январе в том же районе, где произошло повреждение соединения между Швецией и Латвией.
Подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией повредился 26 января. Прокуратура Швеции задерживала болгарский сухогруз "Вежен" по подозрению в обрыве кабеля, позднее арест с судна был снят. Следователи пришли к выводу, что судно действительно повредило кабель, однако это не было диверсией. Обрыву кабеля способствовали сочетание погодных условий, недостатков оборудования и навыков мореплавания.
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
Финская полиция начала расследование повреждения кабеля C-Lion1
21 февраля, 16:32
 
ШВЕЦИЯОбществоФИНЛЯНДИЯГЕРМАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала