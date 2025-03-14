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США информируют ЕС о ходе переговоров по Украине, заявила Каллас - 14.03.2025, ПРАЙМ
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США информируют ЕС о ходе переговоров по Украине, заявила Каллас
США информируют ЕС о ходе переговоров по Украине, заявила Каллас - 14.03.2025, ПРАЙМ
США информируют ЕС о ходе переговоров по Украине, заявила Каллас
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что США информируют ЕС о переговорах по Украине, в частности о том, что обсуждалось в Саудовской Аравии и Москве. | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T08:58+0300
2025-03-14T08:58+0300
политика
сша
украина
кая каллас
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что США информируют ЕС о переговорах по Украине, в частности о том, что обсуждалось в Саудовской Аравии и Москве. "Рубио проинформировал нас об обсуждениях в Саудовской Аравии, Уиткофф отправился в Москву, они информируют нас", - заявила Каллас в интервью агентству Блумберг. Каллас заявила, что американская сторона пообещала ЕС не соглашаться на условия РФ, которые, предварительно, не одобрит евроблок. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что процесс урегулирования на Украине еще пока не начинался. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.
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сша, украина, кая каллас
Политика, США, УКРАИНА, Кая Каллас
08:58 14.03.2025
 
США информируют ЕС о ходе переговоров по Украине, заявила Каллас

Каллас: США информируют ЕС о ходе переговоров по Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что США информируют ЕС о переговорах по Украине, в частности о том, что обсуждалось в Саудовской Аравии и Москве.
"Рубио проинформировал нас об обсуждениях в Саудовской Аравии, Уиткофф отправился в Москву, они информируют нас", - заявила Каллас в интервью агентству Блумберг.
Каллас заявила, что американская сторона пообещала ЕС не соглашаться на условия РФ, которые, предварительно, не одобрит евроблок.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что процесс урегулирования на Украине еще пока не начинался.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
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