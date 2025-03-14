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Каллас оценила итоги встречи стран G7
Каллас оценила итоги встречи стран G7 - 14.03.2025, ПРАЙМ
Каллас оценила итоги встречи стран G7
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас признала, что страны G7 пока не достигли согласия по формулировкам в заявлении по итогам встречи глав МИД G7 в Канаде. | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T09:33+0300
2025-03-14T09:33+0300
2025-03-14T09:33+0300
политика
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас признала, что страны G7 пока не достигли согласия по формулировкам в заявлении по итогам встречи глав МИД G7 в Канаде. Журналист агентства Блумберг спросил Каллас, какие вопросы вызывают споры в внутри "Большой семерки" при составлении итогового заявления. "Это Ближний Восток, это Украина… я не увидела больших разногласий, но, когда речь идет о формулировании (позиции - ред.) на бумаге, тут много деталей", - заявила Каллас в интервью агентству Блумберг. Ранее портал Euractiv сообщал, что в "Большой семерке ожидают разногласий с США из-за формулировок по Украине в заявлении по итогам встречи глав МИД G7 в Канаде. Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Вашингтон выступает против "враждебных" формулировок в коммюнике по итогам встречи глав МИД G7, которые могут помешать усилиям по организации переговоров между Россией и Украиной.
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кая каллас, ес
Каллас оценила итоги встречи стран G7
Каллас: G7 не достигли согласия по формулировкам в заявлении по итогам встречи
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас признала, что страны G7 пока не достигли согласия по формулировкам в заявлении по итогам встречи глав МИД G7 в Канаде.
Журналист агентства Блумберг спросил Каллас, какие вопросы вызывают споры в внутри "Большой семерки" при составлении итогового заявления.
"Это Ближний Восток, это Украина… я не увидела больших разногласий, но, когда речь идет о формулировании (позиции - ред.) на бумаге, тут много деталей", - заявила Каллас в интервью агентству Блумберг.
Ранее портал Euractiv сообщал, что в "Большой семерке ожидают разногласий с США из-за формулировок по Украине в заявлении по итогам встречи глав МИД G7 в Канаде.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Вашингтон выступает против "враждебных" формулировок в коммюнике по итогам встречи глав МИД G7, которые могут помешать усилиям по организации переговоров между Россией и Украиной.
"Сложное решение". Каллас сообщила Украине плохие новости