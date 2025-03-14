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В ЕС пообещали ответить в случае введения Трампом пошлин в 200%

В ЕС пообещали ответить в случае введения Трампом пошлин в 200% - 14.03.2025, ПРАЙМ

В ЕС пообещали ответить в случае введения Трампом пошлин в 200%

ЕС будет защищать свои интересы, если президент США Дональд Трамп введет пошлины в размере 200% на вино и шампанское из стран блока, заявила глава дипломатии ЕС | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T09:38+0300

2025-03-14T09:38+0300

2025-03-14T09:38+0300

политика

сша

ес

дональд трамп

кая каллас

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. ЕС будет защищать свои интересы, если президент США Дональд Трамп введет пошлины в размере 200% на вино и шампанское из стран блока, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. "Если эти пошлины будут введены против нас, то мы будем защищать свои интересы", - заявила Каллас в интервью агентству Блумберг. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что если Евросоюз не отменит пошлины на виски, то США введут тарифы в 200% против вин, шампанского и других алкогольных напитков. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила.

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сша, ес, дональд трамп, кая каллас