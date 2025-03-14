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В Канаде официально вступил в должность новый премьер-министр - 14.03.2025, ПРАЙМ
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В Канаде официально вступил в должность новый премьер-министр
В Канаде официально вступил в должность новый премьер-министр - 14.03.2025, ПРАЙМ
В Канаде официально вступил в должность новый премьер-министр
Марк Карни, ранее избранный новым лидером правящей в Канаде партии либералов, в пятницу принес присягу в качестве премьер-министра страны после отставки его... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T21:23+0300
2025-03-14T21:23+0300
политика
премьер-министр
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ВАШИНГТОН, 14 мар - ПРАЙМ. Марк Карни, ранее избранный новым лидером правящей в Канаде партии либералов, в пятницу принес присягу в качестве премьер-министра страны после отставки его предшественника Джастина Трюдо, следует из заявления канадского правительства. "Сегодня на церемонии, которую провела генерал-губернатор Ее Превосходительство достопочтенная Мэри Саймон в Ридо-холле, новый премьер-министр Канады Марк Карни был приведен к присяге вместе с членами 30-го канадского министерства", - говорится в заявлении. Как и ожидалось, Карни сократил число министров в кабинете по сравнению с правительством Трюдо, теперь их стало всего 23 по сравнению с 38 ранее, следует из заявления. Свой пост сохранила Мелани Жоли, которая продолжит выполнять функции министра иностранных дел. Доминик Леблан, ранее недолго прослуживший министром финансов, теперь будет отвечать за международную торговлю на фоне торговой войны с США. Возвращается в кабинет, но на более низкую позицию, чем раньше, и Христя Фриланд, которая станет министром транспорта и внутренней торговли. Фриланд, известная своими антироссийскими взглядами, в правительстве Трюдо занимала позицию вице-премьера, теперь и вовсе упраздненную. Она ушла в отставку после разногласий с ним по поводу торговых отношений с США. Затем она пыталась выиграть закрытые выборы лидера партии либералов, но проиграла Карни. Новым министром обороны станет Билл Блэр, занимавший до 2023 года пост министр подготовленности к чрезвычайным ситуациям в кабинете Трюдо. Трюдо пришлось уйти в отставку фоне недовольства канадского населения политикой его администрации по миграции и из-за высокой инфляции в стране. Политик занимал пост премьера в течение десяти лет. Новый премьер вступил в должность на фоне нарастающего напряжения в отношениях с соседними США, вызванного не только торговой политикой американского президента Дональда Трампа, но и его угрозами сделать Канаду 51-м штатом США. Карни уже заявил, что его страна никогда не станет частью Соединенных Штатов, и изъявил готовность к встрече с Трампом в случае, если тот продемонстрирует уважение к суверенитету Канады и будет готов обсуждать совместные подходы в сфере торговли. Кабинет Карни считается переходным, так как ему еще предстоит назначить дату парламентских выборов, которые должны пройти до 20 октября этого года. В случае проигрыша его партии на выборах, он может потерять кресло премьер-министра, однако, на фоне растущего напряжения с США, шансы либералов на победу начали расти, сообщают аналитики.
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премьер-министр
Политика, премьер-министр
21:23 14.03.2025
 
В Канаде официально вступил в должность новый премьер-министр

Правительство: Марк Карни официально вступил в должность премьер-министра Канады

© AFP / Geoff RobinsЗдание парламента Канады в Оттаве
Здание парламента Канады в Оттаве - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
© AFP / Geoff Robins
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ВАШИНГТОН, 14 мар - ПРАЙМ. Марк Карни, ранее избранный новым лидером правящей в Канаде партии либералов, в пятницу принес присягу в качестве премьер-министра страны после отставки его предшественника Джастина Трюдо, следует из заявления канадского правительства.
"Сегодня на церемонии, которую провела генерал-губернатор Ее Превосходительство достопочтенная Мэри Саймон в Ридо-холле, новый премьер-министр Канады Марк Карни был приведен к присяге вместе с членами 30-го канадского министерства", - говорится в заявлении.
Как и ожидалось, Карни сократил число министров в кабинете по сравнению с правительством Трюдо, теперь их стало всего 23 по сравнению с 38 ранее, следует из заявления.
Свой пост сохранила Мелани Жоли, которая продолжит выполнять функции министра иностранных дел. Доминик Леблан, ранее недолго прослуживший министром финансов, теперь будет отвечать за международную торговлю на фоне торговой войны с США.
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Возвращается в кабинет, но на более низкую позицию, чем раньше, и Христя Фриланд, которая станет министром транспорта и внутренней торговли.
Фриланд, известная своими антироссийскими взглядами, в правительстве Трюдо занимала позицию вице-премьера, теперь и вовсе упраздненную. Она ушла в отставку после разногласий с ним по поводу торговых отношений с США. Затем она пыталась выиграть закрытые выборы лидера партии либералов, но проиграла Карни.
Новым министром обороны станет Билл Блэр, занимавший до 2023 года пост министр подготовленности к чрезвычайным ситуациям в кабинете Трюдо.
Трюдо пришлось уйти в отставку фоне недовольства канадского населения политикой его администрации по миграции и из-за высокой инфляции в стране. Политик занимал пост премьера в течение десяти лет.
Новый премьер вступил в должность на фоне нарастающего напряжения в отношениях с соседними США, вызванного не только торговой политикой американского президента Дональда Трампа, но и его угрозами сделать Канаду 51-м штатом США. Карни уже заявил, что его страна никогда не станет частью Соединенных Штатов, и изъявил готовность к встрече с Трампом в случае, если тот продемонстрирует уважение к суверенитету Канады и будет готов обсуждать совместные подходы в сфере торговли.
Кабинет Карни считается переходным, так как ему еще предстоит назначить дату парламентских выборов, которые должны пройти до 20 октября этого года. В случае проигрыша его партии на выборах, он может потерять кресло премьер-министра, однако, на фоне растущего напряжения с США, шансы либералов на победу начали расти, сообщают аналитики.
 
Политикапремьер-министр
 
 
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