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В Госдуме призвали привлечь узбекистанский капитал в Россию

В Госдуме призвали привлечь узбекистанский капитал в Россию - 14.03.2025, ПРАЙМ

В Госдуме призвали привлечь узбекистанский капитал в Россию

Задача российских законодателей - привлечь узбекистанский капитал на территорию Российской Федерации, заявила первый зампред комитета Госдумы по экономполитике... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T12:08+0300

2025-03-14T12:08+0300

2025-03-14T12:08+0300

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узбекистан

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госдума

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ТАШКЕНТ, 14 мар - ПРАЙМ. Задача российских законодателей - привлечь узбекистанский капитал на территорию Российской Федерации, заявила первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина. "Задача российских законодателей - привлечь узбекистанский капитал именно на территорию Российской Федерации, в компании с участием узбекистанского капитала или в качестве совместного предприятия", - сказала Школикна журналистам в пятницу. По ее мнению, сравнивая узбекское и российское законодательства, "с точки зрения, так скажем, "золотых стандартов" для инвесторов, мы продвинулись уже намного дальше, что называется, намного глубже на сегодняшний день". "Мне кажется, если узбекистанские предприниматели начинают заходить в Россию, они видят, что им в принципе комфортно, никаких препонов не ставят, только нужно работать в соответствии с российским законодательством. Причем мы не возражаем, что они становятся резидентами в соответствии с российским законодательством", - отметила депутат. По ее словам, "сегодня мы видим именно активное взаимодействие даже не на правительственном уровне, а именно на межрегиональном". "У нас конкретно, например, в Башкирии, в Омске и так далее строятся хорошие распределительные логистические центры именно с участием узбекистанского бизнеса, капитала", - добавила первый зампред комитета. Школкина в составе делегации российских депутатов под председательством Вячеслава Володина посещает Узбекистан.

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россия, узбекистан, башкирия, госдума, бизнес