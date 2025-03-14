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Взносы по каско в России выросли на 19,4 процента, сообщил ЦБ РФ - 14.03.2025, ПРАЙМ
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Взносы по каско в России выросли на 19,4 процента, сообщил ЦБ РФ
Взносы по каско в России выросли на 19,4 процента, сообщил ЦБ РФ - 14.03.2025, ПРАЙМ
Взносы по каско в России выросли на 19,4 процента, сообщил ЦБ РФ
Объем взносов по каско в России в 2024 году вырос на 19,4% относительно показателя годом ранее, до 323,2 миллиарда рублей, говорится в "Обзоре ключевых... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T23:46+0300
2025-03-14T23:46+0300
экономика
каско
взносы
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Объем взносов по каско в России в 2024 году вырос на 19,4% относительно показателя годом ранее, до 323,2 миллиарда рублей, говорится в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков" Банка России. "Объем взносов по страхованию автокаско в 2024 году достиг 323,2 миллиарда рублей (+19,4% г/г). Более половины взносов обеспечили физические лица. Число договоров, заключенных с ними, выросло в 2024 году почти на 1,2 миллиона единиц относительно показателя годом ранее, до 7,9 миллиона единиц. Это объясняется увеличением продаж новых автомобилей и усилением спроса на страхование подержанных автомобилей в связи с ростом стоимости транспортных средств и восстановительного ремонта", - сообщается в материалах ЦБ. В обзоре также отмечается, что страховщики работают над расширением клиентской базы: например, повышают возраст автомобилей, принимаемых на страхование, расширяют возможности по страхованию праворульных автомобилей. "Вместе с тем в IV квартале 2024 года прирост взносов по страхованию автокаско существенно замедлился г/г, что связано с ухудшением динамики выдачи автокредитов и продаж новых автомобилей на фоне роста ставок по кредитам, а также повышения утильсбора с 01.10.2024", - обращает внимание регулятор. Как отмечает Банк России, в результате увеличился уровень проникновения страхования автокаско. По итогам 2024 года у каждого пятого автовладельца, чья ответственность была застрахована по ОСАГО, автомобиль был застрахован также по каско. Годом ранее соотношение добровольного полиса к обязательному было 1:6, в 2022 году - 1:8, говорится в обзоре. Средняя страховая премия по договорам, заключенным с физическими лицами в 2024 году, оставалась невысокой и составила 21,1 тысячи рублей, что свидетельствует о сохранении популярности недорогих программ автострахования с ограниченным набором рисков и договоров с франшизами, считают в ЦБ. Объемы выплат по автокаско в 2024 году выросли на 27,7% относительно показателя годом ранее, то есть быстрее взносов. Этому способствовало удорожание ремонта на фоне повышения стоимости автозапчастей и увеличения числа заключенных ранее договоров. Средняя страховая выплата по страхованию автокаско по итогам 2024 года увеличилась до 189,5 тысячи рублей (+18,6% относительно показателя годом ранее), подчеркивает регулятор. Вслед за ускоренным ростом состоявшихся убытков по сравнению с динамикой заработанных премий коэффициент убыточности по страхованию автокаско по итогам 2024 года вырос до 51%, но за счет более существенного сокращения расходов на ведение дела комбинированный коэффициент убыточности снизился до 87%, добавили в Банке России.
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каско, взносы
Экономика, каско, взносы
23:46 14.03.2025
 
Взносы по каско в России выросли на 19,4 процента, сообщил ЦБ РФ

ЦБ: взносы по каско в России в 2024 году выросли на 19,4%, до 323,2 млрд рублей

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкВладение автомобилем - недешевое удовольствие
Владение автомобилем - недешевое удовольствие - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Объем взносов по каско в России в 2024 году вырос на 19,4% относительно показателя годом ранее, до 323,2 миллиарда рублей, говорится в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков" Банка России.
"Объем взносов по страхованию автокаско в 2024 году достиг 323,2 миллиарда рублей (+19,4% г/г). Более половины взносов обеспечили физические лица. Число договоров, заключенных с ними, выросло в 2024 году почти на 1,2 миллиона единиц относительно показателя годом ранее, до 7,9 миллиона единиц. Это объясняется увеличением продаж новых автомобилей и усилением спроса на страхование подержанных автомобилей в связи с ростом стоимости транспортных средств и восстановительного ремонта", - сообщается в материалах ЦБ.
В обзоре также отмечается, что страховщики работают над расширением клиентской базы: например, повышают возраст автомобилей, принимаемых на страхование, расширяют возможности по страхованию праворульных автомобилей.
"Вместе с тем в IV квартале 2024 года прирост взносов по страхованию автокаско существенно замедлился г/г, что связано с ухудшением динамики выдачи автокредитов и продаж новых автомобилей на фоне роста ставок по кредитам, а также повышения утильсбора с 01.10.2024", - обращает внимание регулятор.
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Как отмечает Банк России, в результате увеличился уровень проникновения страхования автокаско. По итогам 2024 года у каждого пятого автовладельца, чья ответственность была застрахована по ОСАГО, автомобиль был застрахован также по каско. Годом ранее соотношение добровольного полиса к обязательному было 1:6, в 2022 году - 1:8, говорится в обзоре.
Средняя страховая премия по договорам, заключенным с физическими лицами в 2024 году, оставалась невысокой и составила 21,1 тысячи рублей, что свидетельствует о сохранении популярности недорогих программ автострахования с ограниченным набором рисков и договоров с франшизами, считают в ЦБ.
Объемы выплат по автокаско в 2024 году выросли на 27,7% относительно показателя годом ранее, то есть быстрее взносов. Этому способствовало удорожание ремонта на фоне повышения стоимости автозапчастей и увеличения числа заключенных ранее договоров. Средняя страховая выплата по страхованию автокаско по итогам 2024 года увеличилась до 189,5 тысячи рублей (+18,6% относительно показателя годом ранее), подчеркивает регулятор.
Вслед за ускоренным ростом состоявшихся убытков по сравнению с динамикой заработанных премий коэффициент убыточности по страхованию автокаско по итогам 2024 года вырос до 51%, но за счет более существенного сокращения расходов на ведение дела комбинированный коэффициент убыточности снизился до 87%, добавили в Банке России.
 
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