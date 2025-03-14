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Возбуждено дело о хищении в подведомственном Рособрнадзору институте

Возбуждено дело о хищении в подведомственном Рособрнадзору институте - 14.03.2025, ПРАЙМ

Возбуждено дело о хищении в подведомственном Рособрнадзору институте

После проверок, проведенных Генеральной прокуратурой, возбуждено уголовное дело по факту хищения свыше 100 миллионов рублей при исполнении государственных... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T08:41+0300

2025-03-14T08:41+0300

2025-03-14T08:41+0300

происшествия

игорь краснов

совет федерации

минпросвещения

общество

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МОСКВА, 14 мар – ПРАЙМ. После проверок, проведенных Генеральной прокуратурой, возбуждено уголовное дело по факту хищения свыше 100 миллионов рублей при исполнении государственных контрактов в Федеральном институте оценки качества образования (ФИОКО), подведомственном Рособрнадзору. Об этом сообщил официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов."По результатам проверки Генпрокуратуры России возбуждено уголовное дело о крупных хищениях в подведомственном Рособрнадзору ФГБУ "Федеральный институт оценки качества образования", - сказал Иванов. По его словам, установлено, что в период с 2021 по 2022 годы Рособрнадзором были заключены государственные контракты на сумму более 140 миллионов рублей, целью которых являлось изучение качества подготовки учащихся общеобразовательных учреждений.При этом, уточнил Иванов, должностные лица подведомственного Федерального института оценки качества образования привлекли к исполнению контрактов подконтрольные организации и заключили с ними фиктивные договоры."В результате похищено более 100 миллионов рублей средств бюджета. По материалам прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - добавил Иванов. В декабре 2024 года Генеральный прокурор России Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации, заявил о выявленных "значительных нарушениях" в деятельности Министерства просвещения и Рособрнадзора при организации образовательного процесса. Результаты проверок были доложены Президенту России Владимиру Путину.Краснов отметил, что прокурорами было обнаружено, в том числе, неэффективное использование бюджетных средств.В пресс-службе Минпросвещения заявили о намерении в кратчайшие сроки устранить все выявленные Генпрокуратурой недостатки в работе.

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игорь краснов, совет федерации, минпросвещения, общество