Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Возбуждено дело о хищении в подведомственном Рособрнадзору институте - 14.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250314/khischenie-855776572.html
Возбуждено дело о хищении в подведомственном Рособрнадзору институте
Возбуждено дело о хищении в подведомственном Рособрнадзору институте - 14.03.2025, ПРАЙМ
Возбуждено дело о хищении в подведомственном Рособрнадзору институте
После проверок, проведенных Генеральной прокуратурой, возбуждено уголовное дело по факту хищения свыше 100 миллионов рублей при исполнении государственных... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T08:41+0300
2025-03-14T08:41+0300
происшествия
игорь краснов
совет федерации
минпросвещения
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/83335/60/833356070_0:105:3127:1864_1920x0_80_0_0_34cc4f19549405533cc034e974107880.jpg
МОСКВА, 14 мар – ПРАЙМ. После проверок, проведенных Генеральной прокуратурой, возбуждено уголовное дело по факту хищения свыше 100 миллионов рублей при исполнении государственных контрактов в Федеральном институте оценки качества образования (ФИОКО), подведомственном Рособрнадзору. Об этом сообщил официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов."По результатам проверки Генпрокуратуры России возбуждено уголовное дело о крупных хищениях в подведомственном Рособрнадзору ФГБУ "Федеральный институт оценки качества образования", - сказал Иванов. По его словам, установлено, что в период с 2021 по 2022 годы Рособрнадзором были заключены государственные контракты на сумму более 140 миллионов рублей, целью которых являлось изучение качества подготовки учащихся общеобразовательных учреждений.При этом, уточнил Иванов, должностные лица подведомственного Федерального института оценки качества образования привлекли к исполнению контрактов подконтрольные организации и заключили с ними фиктивные договоры."В результате похищено более 100 миллионов рублей средств бюджета. По материалам прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - добавил Иванов. В декабре 2024 года Генеральный прокурор России Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации, заявил о выявленных "значительных нарушениях" в деятельности Министерства просвещения и Рособрнадзора при организации образовательного процесса. Результаты проверок были доложены Президенту России Владимиру Путину.Краснов отметил, что прокурорами было обнаружено, в том числе, неэффективное использование бюджетных средств.В пресс-службе Минпросвещения заявили о намерении в кратчайшие сроки устранить все выявленные Генпрокуратурой недостатки в работе.
https://1prime.ru/20250225/ege-855240548.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83335/60/833356070_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_bd2666873b0c12edd9e2df97b7fd0acc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
игорь краснов, совет федерации, минпросвещения, общество
Происшествия, Игорь Краснов, Совет Федерации, Минпросвещения, Общество
08:41 14.03.2025
 
Возбуждено дело о хищении в подведомственном Рособрнадзору институте

В подведомственном Рособрнадзору институте возбудили дело о хищении более 100 млн рублей

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ
Здание Генеральной прокуратуры РФ - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 мар – ПРАЙМ. После проверок, проведенных Генеральной прокуратурой, возбуждено уголовное дело по факту хищения свыше 100 миллионов рублей при исполнении государственных контрактов в Федеральном институте оценки качества образования (ФИОКО), подведомственном Рособрнадзору. Об этом сообщил официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
"По результатам проверки Генпрокуратуры России возбуждено уголовное дело о крупных хищениях в подведомственном Рособрнадзору ФГБУ "Федеральный институт оценки качества образования", - сказал Иванов.
По его словам, установлено, что в период с 2021 по 2022 годы Рособрнадзором были заключены государственные контракты на сумму более 140 миллионов рублей, целью которых являлось изучение качества подготовки учащихся общеобразовательных учреждений.
При этом, уточнил Иванов, должностные лица подведомственного Федерального института оценки качества образования привлекли к исполнению контрактов подконтрольные организации и заключили с ними фиктивные договоры.
"В результате похищено более 100 миллионов рублей средств бюджета. По материалам прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - добавил Иванов.
В декабре 2024 года Генеральный прокурор России Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации, заявил о выявленных "значительных нарушениях" в деятельности Министерства просвещения и Рособрнадзора при организации образовательного процесса. Результаты проверок были доложены Президенту России Владимиру Путину.
Краснов отметил, что прокурорами было обнаружено, в том числе, неэффективное использование бюджетных средств.
В пресс-службе Минпросвещения заявили о намерении в кратчайшие сроки устранить все выявленные Генпрокуратурой недостатки в работе.
Сдача ЕГЭ в школах России - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
Рособрнадзор разработал детальную инструкцию для контроля досмотра на ЕГЭ
25 февраля, 15:13
 
ПроисшествияИгорь КрасновСовет ФедерацииМинпросвещенияОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала